Война, день 258-й: что происходит на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 08 ноября 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Слава Украине! Начались двести пятьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Бахмут, Иванград, Опросное, Клищиевка, Марьинка, Павловка, Водяное и Майорск Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 9 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника подверглись районам более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя РФ инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником авиационных ударов по применению ударных беспилотных летательных средств с территории и воздушного пространства этой страны.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Старица, Чугуновка, Фиголовка и Дворичанское;

на Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Макеевка, Невское, Ямполевка и Лиман;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Раздоловка, Яковлевка, Соледар, БахмУтское, БахмУт, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опросное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Пречистовка, Времовка, Новоселка, Нескучное и Новополье;

на Запорожском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Темировка, Ольговское, Успеновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Новоданиловка и Степное;

на Южнобужском направлении огневого воздействия врага испытали районы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения. Непосредственно от огня из РСЗО пострадали населенные пункты Вышетарасовка, Ильинка и Марганец Днепропетровской области.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение района сосредоточения военной техники, а это около 20 единиц, 5 ноября, в городе Голая Пристань Херсонской области. Также подтверждено уничтожение складов с боеприпасами оккупантов 5-6 ноября в населенных пунктах Горловка Донецкой области и Сватово в Луганской области.

В городе Энергодар российские захватчики продолжают усиливать административные и контрразведывательные меры. оккупанты собирают личные данные местных жителей, проверяют смартфоны, обходят частные помещения, незаконно задерживают граждан Украины.

В районе населенного пункта Новософиевка Херсонской области группировка оккупационных войск усилена подразделением с территории чеченской республики, которое присоединилось к ограблению местных жителей и их жилья.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 24 удара. Под поражение попали 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны противника.

За прошедшие сутки Силы обороны, по разным направлениям, сбили вражеский самолет Су-25, БпЛА «Ланцет-3» и четыре дрона «Орлан-10».

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 5 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и район огневых позиций артиллерии оккупантов.