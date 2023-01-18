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Война, день 229-й: ситуация на фронте и потери российских агрессоров

Война, день 229-й: ситуация на фронте и потери российских агрессоров

Оперативная информация по состоянию на утро 18 января 2023 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались триста двадцать девятые сутки российского широкомасштабного вторжения.

6 ракетных, 3 из которых по гражданским объектам городов Купянск и Краматорск, а также 14 авиационных ударов нанес противник за прошедшие сутки. Также совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов российской федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия в Авдеевском направлении.

Так, подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Соль, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается постоянной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Республика Беларусь продолжает поддерживать российскую вооруженную агрессию, на ее аэродромах и в воздушном пространстве продолжаются совместные учения авиационного компонента региональной группировки вооруженных сил России и Беларуси.

В то же время Силы обороны Украины принимают меры по недопущению провокационных действий или диверсий со стороны противника, усиливается противовоздушная оборона.

За прошедшие сутки противник продолжал осуществлять артиллерийские и минометные обстрелы вдоль всей линии столкновения. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Николаевка Черниговской области; Ровно, Атинское, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Белый Колодец, Нестерное, Землянки, Новомлынск, Бологовка, Каменка и Двор.

На Купянском направлении были обстреляны районы Кисловки, Берестового, Котляровки, Вишневого, Ивановки Харьковской области, а также Новоселовского, Стельмаховки и Андреевки в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся наземных огневых средств районы населенных пунктов Макеевка, Площадка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва Луганской области и Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого поражения вражеской артиллерии получили Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледарь, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов по Угледару, Никольским Дачам и Пречистовке Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь на Доннечине и Темировка, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают террор мирного населения. Минометные и артиллерийские обстрелы, в частности, подверглись Антоновке и Херсону, пострадали гражданские люди.

Из-за незначительного количества коллаборантов захватчики вынуждены завозить чиновников из российской федерации для выполнения управленческих функций оккупационного режима на временно захваченных территориях. К тому же наблюдается нехватка работников в разных отраслях, так как местные жители не желают сотрудничать с оккупантами. Поэтому россияне пытаются завезти рабочих из той же России и временно оккупированного Крыма.

Наша авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, в районе Соледара, зенитчики уничтожили вражеский самолет Су-25 оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 2 пункта управления, а также 5 районов сосредоточения захватчиков, состав боеприпасов, станцию РЭБ и радиолокационную станцию.

Потери россии в Украине на 18 января 2023 года:

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили:

личного состава / personnel ‒ около/ about 117770 (+820) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3130 (+9) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6225 (+10) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2108 (+4) ед,

РСЗО / MLRS – 442 (+1) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 220 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 287 (+1) ед,

вертолетов / helicopters – 276 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 1876 (+4),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 749 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4889 (+12) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 190 (+0).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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