Новости Одессы и Одесской области

Война, день 223-й: за сутки россия понесла огромные потери в танках

Война, день 223-й: за сутки россия понесла огромные потери в танках

Оперативная информация по состоянию на утро 04 октября 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Слава Украине! Начались двести двадцать третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадало более 20 населенных пунктов. В частности, Белогоровка, Зайцево, Марьинка и Бахмут.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков и артиллерийских систем разных типов:

  • на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка и Двухлетняя;
  • на Краматорском направлении – Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка. Также осуществлял минирование по маршрутам возможного выдвижения подразделений Сил обороны;
  • на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Майорск, Зайцево, Яковлевка;
  • на Авдеевском направлении – Авдеевка, Марьинка, Новоукраинка, Новомихайловка, Сухая Балка;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них – Новояковловка, Гуляйпольское, Новоселка, Новополь, Железнодорожное и Богоявленка.
  • на Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

По имеющейся информации, подразделения недавно сформированного и перемещенного на территорию Украины 3 армейского корпуса не в состоянии эффективно выполнять задачи по назначению. Устаревшее и непригодное к использованию вооружения и военная техника, самовольное оставление позиций и отказ от выполнения боевых задач личным составом, употребление алкогольных напитков, систематические нарушения военной дисциплины являются основными причинами деморализации военнослужащих подразделений указанного соединения противника.

В городе Тверь из-за отсутствия преподавательского состава и технических специалистов, привлеченных к войне в Украине, в военной академии воздушно-космической обороны приостановлено обучение на отдельных курсах.

По имеющейся информации, военным руководством вооруженных сил Российской Федерации было принято решение о перемещении в район ведения боевых действий подразделений войск росгвардии, базирующихся в административных границах сибирского военного округа и контингента российских войск в Сирии.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Выимка, Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара. Подтверждено поражение 3 опорных пунктов, 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами, объект противовоздушной обороны, а также 5 других важных объектов противника.

Отметим, что за сутки российская армия понесла огромные потери в танках — ВСУ сумели уничтожить и захвать 44 единицы! Из них 31 танк  — на южном направлении.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Потерял руку, но остался воевать: история офицерского мужества и большой любви
    Потерял руку, но остался воевать: история офицерского мужества и большой любви

    Они могли бы познакомиться на год раньше, чем это произошло, и еще до начала широкомасштабного российского вторжения сыграть свадьбу. Но судьба распорядилась по-другому. Встретились не в 2020-м, а в 2021 году. Только начали строить отношения, как Владислава сначала на месяц отправили на учебу, а впоследствии – в район ООС.
    С Донбасса офицер вернулся в конце марта. Но не по плановой ротации это произошло, а по трагическим обстоятельствам, связанным с безжалостной войной. Уже утром 24 февраля из-за ракетного удара Владиславу оторвало левую руку, но Татьяна дождалась любимого. И сегодня всем смертям назло они снова вместе. Смотрят друг на друга влюбленными глазами и понимают, что жизнь продолжается!

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одесской области семья врачей вела пророссийскую пропаганду
    В Одесской области семья врачей вела пророссийскую пропаганду

    Два медика, отец и дочь, из Измаила размещали и распространяли в интернете информацию, которая оправдывала действия российских агрессоров.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одессе задержан российский агент: чем он занимался?
    В Одессе задержан российский агент: чем он занимался?

    Злоумышленник разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории Одессы. Также собирал досье и фотографии на украинских защитников.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Украинские региональные медиа: как они борются за свободу Украины (видео)
    Украинские региональные медиа: как они борются за свободу Украины (видео)

    В конце сентября в испанском городе Сарагосе состоялся Всемирный конгресс журналистов, организованный Всемирной газетной ассоциацией (WAN-IFRA). Одним из лидеров делегации от Украины стала Оксана Бровко – руководитель Ассоциации независимых региональных издателей Украины (АНРИУ). Эта организация помогает развиваться независимым локальным медиа, а в нынешнее непростое время – еще и выживать.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Война в Украине, день 222-й: ВСУ наносит удар за ударом
    Война в Украине, день 222-й: ВСУ наносит удар за ударом

    Генштаб Вооруженных сил Украины, по сложившемся обычаю военных дней, информирует о ситуации на фронте на утро понедельника, 3 октября 2022 года – 222-го дня с начала вторжения на территорию нашей страны российских агрессоров.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить