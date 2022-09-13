Война, день 202-й: что происходит на фронте и освобожденных территориях

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных территорий и срыве наступления наших войск по отдельным направлениям.

Враг ведет воздушную разведку и наносит огневое поражение подразделениям наших войск, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, осуществляет перемещение своих войск. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает тактику террора и устрашения гражданского населения. Под удары попали города Харьков и Лозовая. От авиаударов и обстрелов из РСЗО повреждена инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.

Всего за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных, двадцать пять авиационных ударов, совершили одиннадцать обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из минометов, танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении — неподалеку от Атынского и Стукаловки Сумской области;

на Харьковском направлении – в районах Казачьей Лопани, Барановки и Купянска;

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Пришиб, Белогоровка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина;

на Авдеевском направлении – населенные пункты Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении — вблизи Угледар, а Пречистовки, Новоукраинки и Времовки;

на Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Волшебное, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Железнодорожное, Темировка, Новополь и Времовка.

На Южнобужском направлении фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения.

Кроме того, противник вел воздушную разведку БпЛА – совершил 23 вылета.

Из-за больших потерь в ходе боевых действий значительно снизился уровень морально-психологического состояния в подразделениях, сформированных на временно оккупированных территориях. По имеющейся информации, с целью улучшения состояния боевой готовности 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса, командование бригады распорядилось не выплачивать денежное довольствие военнослужащим, которые временно отсутствуют, в частности, находятся на лечении. Возобновление выплат производится только после предоставления оправдательных документов и с личного разрешения командира.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригоровка.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла девять ударов – нанесено поражение по семи опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники врага, уничтожены две позиции его зенитных ракетных комплексов. Утраты живой силы и техники оккупантов уточняются.

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункты управления, районы сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали комплекс радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция Зоопарк, артиллерийские подразделения и склады боеприпасов.

На временно занятых и освобожденных от врага украинских территориях ежедневно фиксируется до двухсот кровавых военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Минная опасность в освобожденных городах и селах остается высокой, более семидесяти тысяч квадратных километров в десяти областях заминированы боеприпасами и взрывчатыми веществами. Силы обороны принимают меры по скорейшему возвращению мирной жизни в освобожденные громады.