Война, день 169-й: что происходит на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 11 августа 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались сто шестьдесят девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления в отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

Враг продолжает наносить авиационных и ракетных ударов по военным и гражданским объектам на территории нашего государства.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении противник из ствольной артиллерии обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Логи Черниговской области и Ворожба, Мезеновка, Грабовское и Славгород Сумской области.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение неподалеку от Удов, Петровки, Протопоповки, Коробочкиного и Шевеловки.

На Славянском направлении противник продолжал обстрелы из артиллерии и танков вблизи Карнауховки, Вернополья, Богородичного, Мазановки и других.

На Краматорском направлении задействовал для огневого поражения реактивную артиллерию и танки возле Северска, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки. Вел наступательные действия вблизи Григоровки и Верхнекаменского, успеха не имел, отошел. Боевые действия продолжаются в районе Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы наших войск из танков и артиллерии недалеко от Бахмута, Константиновки, Переездного, Веселого, Бахмутского, Веселой Долины, Яковлевки, Вершины и Зайцева. Нанес авиационных ударов возле Выемки, Спорного, Соледара, Бахмута и Зайцева.

Оккупанты провели разведку боем вблизи Яковлевки. Наши воины отогнали захватчиков назад. Враг безуспешно вел наступательные и штурмовые действия недалеко от Бахмутского и Зайцева. С потерями отступил. В районах населенных пунктов Вершина и Дача боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы возле Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Опросного и Красногоровки. Нанес авиаудару вблизи Авдеевки. Ведет наступательные действия в направлениях Марьинки и Песков, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Новомихайловка, Малая Токмачка, Малиновка, Лукьяновское, Угледар, Новоданиловка, Времевка, Белогорье, Бурлацкое и Кушугум. Оккупанты задействовали авиацию вблизи Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Пытались наступать у Павловки. Украинские воины решительно подавили эти попытки.

На Южнобужском направлении главные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.

Враг осуществлял обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Николаев, Украинка, Прибужское, Лиманы, Степная Долина, Благодатное, Веселый Кут, Кобзарцы, Белая Криница, Твердомедово и Осокоровка. Нанес авиаударов неподалеку от Андреевки, Новогригоровки, Белой Криницы, Мирного, Большого Артакового и Лозового.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги.