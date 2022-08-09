Война, день 167-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация по состоянию на утро 09 августа2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались сто шестьдесят седьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Они проводят демонстрационные действия с целью сковывания маневра подразделений наших войск и недопущения их опрокидывания на другие направления.

Враг осуществил обстрелы наших позиций по ствольной и реактивной артиллерии в районах сел Катериновка, Середина-Буда и Мезеновка Сумской области. Вел воздушную разведку возле Гая и Шалыгиного.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и предотвращения наступления украинских воинов, враг пытается выявить построение системы обороны наших войск.

На Харьковском направлении оккупанты произвели огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Дуванка, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Байрак, Старый Салтов, Базалеевка, Короб и Чеполь. Вел воздушную разведку БПЛА.

Нанес авиационный удар вблизи Верхнего Салтова.

На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Бражковки, Карнауховки, Сулиговки, Новой Дмитровки, Протопоповки, Адамовки, Залимана, Мазановки и Долины.

На Донецком направлении при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации враг проводит наступательные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается артиллерийским огнем вытеснить наши подразделения из занятых рубежей.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы возле Григоровки, Северска, Верхнекаменского, Закотного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском зафиксирован вражеский огонь артиллерии в сторону Соледара, Кодемы, Белогоровки, Бахмутского, Выемки и Вершины. У последнего, а также Зайцева, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного противник задействовал авиацию.

Оккупанты пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Веселое, Яковловка и Бахмут. Украинские воины нанесли огневое поражение и заставили захватчиков бежать. С таким же результатом враг вел наступление недалеко от Зайцева.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Водяного, Песков, Невельского, Новоселовки, Красногоровки и Сухой Балки. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, Новоселовка, Авдеевка.

Враг вел наступательные бои недалеко от Красногоровки и Авдеевки, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Владимировка, Павловка, Орехов, Шевченко, Гуляйпольское, Новоданиловка, Степногорск, Ольговское, Каменское и Новоселка. Авиаудары зафиксированы у Великой Новоселки, Щербаков и Новоселка.

Наши защитники обезвредили разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времивки.

На Южнобужском направлении противник ведет оборонительную операцию. Активно применяет армейскую авиацию. В целях сковывания наших войск произвел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Лупарево, Украинка, Луч, Мирное, Благодатное, Новороссийское, Широкое, Партизанское, Плотницкое, Белогорка, Осокоровка и Княжевка.

Нанес авиаудары возле Белой Криницы, Андреевки, Осокоровки и Ольгиного.

Вел воздушную разведку БпЛА в районах Белогорки, Мураховки, Новоалександровки, Шевченковского и Николаевки.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия с целью поддержания действий наземных группировок. Усилие сосредотачивается на поражении военных объектов на Донецком направлении.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккпантов и складов с боеприпасами. В результате потерь личный состав врага во многих направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу.