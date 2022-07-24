Война, день 151-й: что происходит на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 24 июля 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Слава Украине! Начались сто пятьдесят первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация сильных изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают усиливать охрану в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.

На Северском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Гудово, Яструбино, Белополье и Грабовское в Сумской области. Кроме того, периодически ведет воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Питомник, Петровка, Новониколаевка, Старый Салтов, Благодатное, Прудянка, Лесное, Лебяже, Коробочкино, Дергачи, Победа и другие.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии, в частности, районы Чепиля, Богородичное и Адамовку.

На Краматорском направлении обстрелы зафиксированы возле Стародубовки, Дроновки, Пискуновки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты задействовали БпЛА.

На Бахмутском направлении враг ведет боевые действия с целью создания условий для наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС. Совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое и других. Задействовал штурмовую и армейскую авиацию.

С разных направлений враг вел штурмовые действия чтобы установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Украинские воины снова отбросили оккупантов назад.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются систематические обстрелы в районах населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Веселое, Авдеевка, Красногоровка и других. Вражеский БпЛА действовал возле Малой Токмачки и Новодаровки. На отдельных участках оккупанты пытаются усовершенствовать инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых позиций. Обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру возле Красной Долины, Киселевки, Терновки, Добрянки, Александровки, Кобзарцев, Лепетихи и других.

Наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения по определенным направлениям продолжают бить по опорным пунктам, местам сосредоточения техники и личного состава противника.