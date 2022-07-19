Война, день 146-й: что происходит на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 19 июля 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Начались сто сорок шестой день героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях идет ротация подразделений вооруженных сил республики Беларусь, вовлеченных в прикрытие участка белорусско-украинской границы. В приграничных районах ведется воздушная разведка БПЛА. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. Враг обстрелял из минометов и артиллерии районы населённых пунктов Николаевка Черниговской области и населенных пунктов Заруцкое, Журавка, Белополье, Искрисковщина Сумской области. Подразделения противника продолжают ведение воздушной разведки.

На Харьковском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей. Противник совершал обстрелы из артиллерии разных калибров, в частности, территории неподалеку от Русских и Черкасских Тишков, Питомника, Борщевой, Русской Лозовой, Чугуева.

Вражеская разведка боем в районе населённого пункта Уды полностью провалилась. Оккупанты понесли потери и отошли.

На Славянском направлении противник пытается создать условия для возобновления наступления в направлении Славянска. Совершал огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Большой Камышевахи, Долины, Чепиля, Дибровного, Новониколаевки и других.

После авиационного удара неподалеку от Гусаровки, оккупанты попытались пойти в наступление на этот населенный пункт. Наши воины встретили врага плотным огнем и отбросили захватчиков назад.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Богородичное, Краматорск, Райгородок, Донецкое, Верхнекаменское, Спирное, Стародубовка, Северск, Дроновка и Ивано-Дарьевка. Нанес авиаудар вблизи Верхнекаменского.

Враг вел штурмовые действия вблизи Спирного, успеха не имел, отошел. Пытается вести наступление в направлении Григоровки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Углегорская ТЭС, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестово и Зайцево. Авиационные удары зафиксированы вблизи Углегорской ТЭС, Майорска, Торецкая, Берестового, Соледара, Вершины, Шумов и Покровского.

Все попытки штурмовых действий по направлениям населенных пунктов Семигорья, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС украинские воины успешно отбили.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. Нанес авиаудар вблизи Каменки.

На Южнобужском направлении противник издалека ведет обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, производит воздушную разведку БпЛА. Продолжает обустраивать дополнительные рубежи обороны.

Остается высоким уровень угрозы ракетных ударов по всей территории Украины, потому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Растет недовольство действиями российского командования среди военнослужащих неславянских национальностей, которых без сожаления бросают в самые рискованные атаки на территории Украины.