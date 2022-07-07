Война, день 134-й: что происходит на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 07 июля 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Начались сто тридцать четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях изменений в состоянии и деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь не отмечена.

На Северском направлении признаков создания наступательной группировки противника не обнаружено. С целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны враг содержит отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Противник производил артиллерийские обстрелы и наносил авиационные удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Волковка, Мирополье, Кондратовка и Эсмань Сумской области.

На Харьковском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей, на отдельных участках столкновения пытается вести штурмовые действия. Оказывал огненное влияние из артиллерии в районах населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка. Недалеко от Шестакова оккупанты дистанционно заминировали автомобильные пути.

На Славянском направлении противник пытается вести штурмовые действия. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населённых пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чеполь.

Противник пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над Луганской областью. Перемещение подразделений.

На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки и Григорьевки. Пытаясь нарушить работу системы управления и связи Сил обороны, враг активно применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС. Нанесли авиационный удар неподалеку от Спирного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние по позициям подразделений Сил обороны с целью сковывания их действий.

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибужское, Мирное, Котлярово и Благодатное.

В районе Добрянки наши воины почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и успешно отбили последовавший за этим вражеский штурм.

В акватории Черного и Азовского морей противник удерживает в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения на определенных направлениях продолжают бить по опорным пунктам, местам сосредоточения и составам противника.