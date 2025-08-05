Ключевые моменты

Ночью 5 августа РФ запустила 46 беспилотников и ракету «Искандер» — 29 БПлА уничтожено;

Лозовая на Харьковщине пережила самую массированную воздушную атаку: есть разрушения и погибший.

На Херсонщине погибли два человека, семеро ранены из-за обстрелов и авиаударов РФ;

Беспилотники СБУ поразили 5 российских истребителей на аэродроме Саки, один самолет уничтожен полностью;

Украинские защитники ликвидировали на фронте еще 1120 российских солдат и 28 артсистем.

Последствия воздушного террора росиян 5 августа

В ночь на 5 августа войска РФ запустили по Украине ракету «Искандер» и 46 дронов. Противовоздушная оборона сбила или подавила 29 беспилотников.

Зафиксировано попадание 17 дронов на востоке, одной баллистической ракеты, а также падение обломков в трех местах на южном и северо-восточном направлениях, сообщили в Воздушных силах.

Самую массированную воздушную атаку этой ночью пережила Лозовая на Харьковщине.

По состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке — это железнодорожник, дежурный механик одного из подразделений. Также известно о 10 пострадавших, среди которых есть дети.

Под ударами оказались объекты транспортной инфраструктуры. Произошли разрушения зданий и 6 очагов пожаров. Горели административное, производственное, складское и другие здания, а также крыша вокзала.

«Лозовая пережила самую массированную атаку с начала войны. Повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор. К сожалению, есть раненые — среди них двое детей», — сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

На месте удара работают спасатели, медики, экстренная помощь. В городе восстанавливают водоснабжение. Без света остается часть Лозовой, в частности Авиловка, а также Катериновский старостинский округ.

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами оказались более 30 населенных пунктов Херсонщины.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Повреждены пять многоэтажек и восемь частных домов, зерновой склад, хозяйственная постройка и частный автомобиль.

В результате обстрелов два человека погибли, еще семеро получили ранения, среди них — один ребенок.

СБУ нанесли удар по аэродрому с российскими истребителями

Прошлой ночью украинские беспилотники „посетили“ военный аэродром «Саки» во временно оккупированном Крыму, который является ключевой авиабазой России для операций в Черном море.

В результате удара полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один — поврежден. Также поражены три самолета Су-24. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Враг понес значительные убытки. Ведь только один самолет Су-30СМ может стоить в среднем от 35 до 50$ млн.

В результате спецоперации ЦСО «А» СБУ на территории аэродрома также поражен склад авиационного вооружения.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение. Самая сложная ситуация остается на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях.



По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных и 72 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 129 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, осуществил 6050 обстрелов, в том числе 76 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3925 дронов-камикадзе.

На Сумском направлении бойцы Спецподразделения Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) не позволили российским оккупантам продвинуться. Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в разведке.

Во время спецоперации украинские защитники зашли во вражеский тыл, зачистили позиции и закрепились.

Как подчеркнули в ГУР МО, продвижение врага было остановлено, а поставки провизии и боекомплекта их группировке войск — сорваны.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и один важный объект оккупанта.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также украинские воины обезвредили: