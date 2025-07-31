Ключевые моменты

В ночь на 31 июля российские войска нанесли массированный удар по Киеву с применением ракет и беспилотников разных типов.

В результате атаки разрушены жилые дома, объекты инфраструктуры и образовательные учреждения.

По последним данным, погибли 6 человек, более 50 пострадали, из них около 30 — госпитализированы

Оккупанты пытаются завязать городские бои в Покровске Донецкой области.

Украинские силы проводят мероприятия по стабилизации ситуации и вытеснению противника.

Потери врага за сутки: 1070 оккупантов и 16 артсистем.

В ночь на 31 июля российские войска в очередной раз ударили по Киеву ракетами и беспилотниками. В результате атаки разрушены жилые дома и инфраструктура города. Уже известно о шести погибших, среди которых ребенок, и более 50 пострадавших.

Враг атаковал столицу дронами и ракетами разных типов. В результате обстрела зафиксированы разрушения и многочисленные пожары в разных районах столицы. Всего по Киеву фиксируются последствия российской комбинированной атаки на более чем 27 локациях.

Об этом сообщают мэр столицы Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко.

В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома, на месте работают спасатели. Под завалами ищут людей.

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В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах, сгорели автомобили, зафиксировано возгорание и разрушение нежилых объектов в разных локациях.

В Голосеевском районе повреждения получили здания образовательной инфраструктуры, в частности школа и детский сад.

В Шевченковском районе ударной волной выбиты окна в детском отделении одного из медицинских заведений.

О ситуации в Покровске

Россияне пытаются завязать городские бои в Покровске Донецкой области, заводя туда штурмовые группы после действий диверсионно-разведывательных групп. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По его словам, появление малых штурмовых групп в Покровске после ДРГ было ожидаемым событием.

«Враг пытается как раз через ДРГ — через этот инструмент ведения войны — заводить именно штурмовые группы там, где он считает, что украинская оборона должна дать трещину. Очевидно, что попытки врага завязать городские бои — это один из тех приоритетов, который сегодня выглядит как первая задача россиян именно на этом направлении. Соответственно, надеюсь, что те мероприятия, которые сегодня проводятся на Покровском направлении, дадут возможность, если не полностью стабилизировать ситуацию, то по крайней мере вытеснить врага с тех позиций, где он пытается зайти, тем более пытается закрепиться. Главное — не дать завязать бои за город, потому что, разумеется, это уже совсем другая ситуация, чем она выглядит сейчас сегодня», — отметил он.

Обстановка на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 193 боестолкновения.

Бои шли по всей линии фронта, больше всего вражеских атак было:

на Покровском направлении -49,

на Северо-Слобожанском и Курском направлениях — 32,

на Новопавловском направлении — 24.

Вчера противник нанес 70 авиаударов, сбросил 122 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5 557 обстрелов, в том числе 64 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 472 дроны-камикадзе.

За минувшие сутки Силы обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и одно артиллерийское средство противника.

Также уничтожили 295 единиц вооружения и техники российской армии. В боях отминусовали около 1070 военных преступников из РФ. Обновленную информацию 31 июля обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Ныне общие потери живой силы агрессора составляют 1 053 260 оккупантов убитыми и ранеными.