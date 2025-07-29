Ключевые моменты:

В ночь на 29 июля Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и 37 ударными БпЛА Shahed. ПВО Украины сбила или подавила 32 дрона.

В результате удара по исправительной колонии в Запорожской области погибли 16 человек, ранены 35.

В Каменском (Днепропетровская область) баллистическая ракета разрушила здание — 2 погибших, 5 раненых.

В Синельниковском районе повреждены дома, магазины, АЗС — 3 пострадавших, 1 погибший.

В Великомихайловской громаде погибла женщина.

ВСУ освободили село Кондратьевка в Сумской области — уничтожены три батальона противника, ликвидирован командир мотострелкового батальона РФ.

На фронте за сутки — 172 боестолкновения, особенно интенсивные на Лиманском и Покровском направлениях.

ВСУ поразили 5 районов сосредоточения войск, 2 командных пункта, склад боеприпасов и 2 артиллерийские установки.

Потери РФ: 1 050 солдат и 39 артсистем.

Последствия ночного удара 29 июля: много погибших

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 29 июля враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 37-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 32 вражеских БПЛА типа Shahed.

Зафиксировано попадание 5 БпЛА и 2 ракет в 3 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

В результате удара по исправительной колонии в Запорожской области погибли 16 человек, еще 35 получили ранения.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Федоров.

Ночью РФ нанесла по Запорожскому району восемь ударов, предположительно авиабомбами ФАБ. Один из них пришелся по пенитенциарному учреждению.

Помимо разрушения помещений колонии, повреждены частные дома поблизости.

Очередной ракетной атаке подверглось этой ночью Каменское Днепропетровской области. Вражеская баллистическая ракета попала в здание в центре города, вызвав масштабный пожар и гибель людей. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Так, по предварительным данным, около двух часов ночи 29 июля в Каменском прогремели взрывы. Сообщалось, что враг нанес удары баллистическими ракетами.

По словам Сергея Лысака, в Каменском частично разрушено трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось. Рядом — повреждены медучреждения: родильный и отделение городской больницы.

«Погибли два человека. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести. Две женщины — «тяжелые». Одна из них — беременная. Трое пациентов в состоянии средней тяжести», — отметил глава области.

Всех пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Продолжаются спасательные работы — под завалами ищут людей.

Продолжались атаки и на Синельниковский район. Агрессор бил по Межевской, Дубовиковской и Славянской громадам. Применял FPV-дроны и КАБ. Повреждены 4 частных дома, админздание, магазины, АЗС, авто. Возникли пожары.

Погиб один человек, еще двое пострадали.

По уточненной информации, вечером враг ударил КАБами по Великомихайловской громаде. Поврежден частный дом.

Погибла 75-летняя женщина. Пострадал 68-летний мужчина.

В Херсоне сегодня утром в результате обстрелов обесточен микрорайон Корабел, сообщил глава МВА Ярослав Шанько. А во время вчерашних вражеских ударов в Херсонской области погиб один человек, еще трое ранены.

ВСУ освободили Кондратьевку на Сумщине

Вчера официально стало известно, что Силы обороны Украины освободили пограничное село Кондратьевка в Сумской области.

Как сообщили аналитики украинского OSINT-сообщества DeepState, 225-й отдельный штурмовой полк Вооруженных сил Украины завершил зачистку российских оккупантов и закрепился в селе Кондратовка на территории Хотинской поселковой громады Сумской области.

Отмечается, что в течение операции противник понес значительные потери — уничтожены три батальона российских войск, в частности ликвидирован командир мотострелкового батальона 30 мотострелкового полка РФ. Кондратьевка стала уже вторым населенным пунктом на Сумщине, который освободило это подразделение.

Аналитики отметили, что успех операции стал возможным благодаря нестандартной тактике, которую эффективно применяет 225-й полк, вновь подтверждая способность украинских штурмовых подразделений проводить успешные наступательные действия.

Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Украинские силы обороны продолжают героически отражать атаки российских оккупантов, нанося им ощутимые потери. За последние сутки зафиксировано 172 боестолкновения на линии фронта.

Лиманское направление стало ареной 32 вражеских атак — противник пытался прорваться в районах Новоегоровки, Карповки, Зеленой Долины, Ямполовки, а также в сторону Дроновки и Серебрянки.

Покровское направление оказалось самым напряжённым: украинские защитники успешно отразили 57 штурмовых действий вблизи населённых пунктов Попов Яр, Маяк, Новоэкономичное, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое, Зеленый Кут и Дачное.

Враг продолжает массированные авиационные удары — за сутки нанесено 90 ударов, сброшено 149 управляемых авиабомб. Артиллерийская активность также остаётся высокой: 5 922 обстрела, включая 61 из РСЗО, и применение 3 859 дронов-камикадзе.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пяти районам сосредоточения войск и техники, уничтожили два командных пункта, склад боеприпасов и две артиллерийские установки противника.

Потери врага за сутки составили: