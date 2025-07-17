Ключевые моменты:

Франция, Италия, Чехия отказываются от закупок американского оружия для Украины. К схеме финансирования подключатся Германия, Великобритания, Нидерланды и еще четыре североевропейские страны — СМИ;

В ночь на 17 июля ПВО уничтожила 36 вражеских дронов, было попадание 23 БпЛА в 5 локациях;

Россияне массированно атаковали Днепр — есть погибший и раненые;

На фронте за сутке произошло 160 боестолкновений;

За сутки ВСУ уничтожили около 1190 оккупантов и поразили 12 районов сосредоточения личного состава.

Три страны Европы отказались платить за оружие США для Украины

Три европейские страны НАТО — Франция, Италия и Чехия — отказались от участия в инициативе по оплате американского оружия для Украины, сообщили во вторник, 15 июля, различные западные издания со ссылкой на источники.

Как пишет Politico, негативная позиция Франции объясняется тем, что президент этой страны Эмманюэль Макрон уже давно настаивает на том, чтобы европейцы развивали собственную оборонную промышленность за счет внутренних закупок. При этом правительство Франции на фоне попыток справиться с бюджетным дефицитом испытывает трудности с наращиванием собственных оборонных расходов.

По тем же самым причинам — бюджетным — присоединяться к инициативе по оплате закупок не желает и Италия. «У Италии практически нет бюджетных возможностей. Речь о закупке американского оружия здесь никогда не шла», — заявили газете La Stampa источники в итальянском министерстве обороны.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала также заявил, что его страна не намерена участвовать в закупках американского вооружения для Украины. «Чешская Республика сосредоточена на других проектах и способах поддержки Украины, таких как чешская инициатива по боеприпасам. Поэтому на данном этапе мы не рассматриваем участие в этой программе», — сказал он в комментарии для издания Publico.

Одним из главных инициаторов идеи по оплате поставок американского оружия для Украины Politico называет Германию. По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в последние дни он несколько раз общался с президентом США Дональдом Трампом и заверил его, в том что Германия «сыграет решающую роль» в поставках. Это один из немногих способов быстро обеспечить Украину необходимыми средствами с учетом ограниченных производственных мощностей Европы, пишет Politico.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в качестве сторонников инициативы по оплате американских поставок называл также Великобританию, Нидерланды, Данию, Швецию, Норвегию и Канаду.

Последствия воздушной атаки 17 июля

В ночь на 17 июля российские оккупационные войска атаковали 64 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, противовоздушной обороной уничтожено 36 дронов, было попадание 23 БпЛА в 5 локациях.

По данным Воздушных сил ВСУ, 59 из них были «шахедами». Противовоздушная оборона сбила 36 вражеских БпЛА.

Основное направление удара врага было направлено на Днепропетровскую область.

В результате вражеского удара по Днепру этой ночью погиб по меньшей мере один человек, также есть раненые.

Противовоздушная оборона уничтожила над регионом 22 БПЛА, но не обошлось и без прямых попаданий. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

После массированного удара по областному центру четверо мужчин 35, 37, 40 и 52 лет были госпитализированы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще один 70-летний потерпевший будет восстанавливаться амбулаторно.

В результате атаки возникло сразу несколько пожаров, в Днепре повреждены предприятия. Кроме областного центра под атакой оказался Днепровский район. Там громко было в Самаре, Солонянских и Слобожанских громадах.

160 боев и 1190 уничтоженных оккупантов — данные Генштаба

Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где наши защитники за сутки остановили 51 штурма.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Надежда, Карповка, Колодязи, Ямполовка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 21 штурмовое действие оккупантов.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1190 человек.

Также украинские воины обезвредили: