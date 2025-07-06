Ключевые моменты:

В Николаеве и Кременчуге от атаки дронов пострадали жилые дома;

Атаки по Харьковщине: погиб 8-летний мальчик, есть раненые дети и взрослые;

Минус 117 беспилотников врага;

Итоги суток на фронте: тысячи обстрелов и 1180 ликвидированных захватчиков.

В Николаеве и Кременчуге от атаки дронов пострадали жилые дома

На сегодняшний день в Николаеве в результате атаки дронами уже двое пострадавших. Травмы получила 31-летняя женщина, она госпитализирована в состоянии средней тяжести, а также 35-летний мужчина, которому оказали помощь на месте.

Известно о повреждении 10 жилых домов и заведения общепита.

А сегодня враг нанес воздушный удар по зданию Кременчугского ТЦК и СП.

По информации Сухопутных войск, поврежден жилой дом. Предварительно, среди военнослужащих и работников ТЦК раненых и погибших нет.

Руководитель Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил о пожаре на территории частного домовладения в результате атаки на Кременчуг. Обращений о пострадавших не поступало.

Атаки по Харьковщине: погиб 8-летний мальчик, есть раненые дети и взрослые

В Харьковской области продолжаются массированные атаки со стороны РФ, есть погибшие и раненые среди мирного населения, в том числе дети, сообщила Нацполиция Украины.

В селе Одноробовка, Богодуховского района, в результате удара российского дрона по гражданскому авто погиб 8-летний мальчик. Ранения получили его брат и отец, у матери острая стрессовая реакция.

В Харькове вражеские попадания зафиксированы на территории гражданского предприятия, в здание спорткомплекса, в жилых районах. Ранена 46-летняя женщина, трехлетняя девочка также получила острую реакцию на стресс.

В Купянском районе в результате обстрелов разрушены жилые дома, инфраструктура, гражданское предприятие. Погиб 59-летний мужчина. Еще пять человек ранены.

Минус 117 беспилотников врага

По данным Воздушных сил, этой ночью враг атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами «С-300» и 157-ю ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

В итоге наша противовоздушная оборона обезвредила 117 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. 98 были сбиты огневыми средствами поражения и еще 19 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

Враг продолжает прорываться к Днепропетровщине

По данным ресурса Deep State, российские войска заняли Зеленый Кут и Новоукраинку на границе Донецкой и Днепропетровской областей и продолжают попытки продвижения, в том числе в направлении села Дачное, пишут аналитики.

Ситуация на этом участке фронта остается напряженной: противник ведет штурмы малыми группами и использует численное преимущество. Украинские силы обороны привлекают резервы, чтобы не допустить прорыва за административную границу.

Отмечается, что оборона Дачного и прилегающих сел – принципиальный рубеж, как с военной, так и с медийной точки зрения.

Итоги суток на фронте: тысячи обстрелов и 1180 ликвидированных захватчиков

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 200 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 65 авиационных ударов, применил две ракеты и 117 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 6074 обстрела, из них 119 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3724 дронов-камикадзе.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, четыре артиллерийских средства и семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 23 атаки россиян. Противник нанес 10 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 28 управляемых авиационных бомб и совершил 312 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 атак агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Шевченко, Разино, Ореховое, Дачное, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Новопавловка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Сергеевки, Филиала и Покровска.

Кроме того, враг атаковал на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Нопопавловском направлениям.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили: