Ключевые моменты:

Украинские дроны уничтожают дорогостоящие системы ПВО россиян в Крыму;

Итоги ночной воздушной атаки: над Украиной уничтожено 47 целей;

За сутки ВСУ ликвидировали 970 оккупантов.

Украинские «бобры» атакуют

Украинские дроны UJ-26 «Бобер», состоящие на вооружении разведчиков, нанесли прицельные удары по объектам ПВО, радиолокационным станциям и авиации рф во временно оккупированном Крыму. Об этом 1 июня сообщило ГУР МО Украины в Telegram.

«Надежное оружие в руках спецназовцев ГУР МО Украины превращает критически важные военные цели государства-агрессора в нерабочий хлам — в частности, дорогостоящие системы ПВО московитов, которые ударные украинские «Бобры» «грызут», как барбарис», — заявили в разведывательном ведомстве.

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Зафиксировано поражение ряда дорогостоящих военных целей российских оккупантов, в частности:

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» вместе с личным составом;

Радиолокационная станция «Ниобий-СВ»;

Береговая РЛС «Печора-3»;

Системы «Противник-ГЭ»;

Многоцелевой истребитель Су-30 на авиабазе.

Последствия ночной атаки 1 июля

В ночь на 1 июля противник атаковал 52 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Противовоздушной обороной обезврежено 47 вражеских БпЛА: 14 — сбиты огневыми средствами поражения, 33 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 3 локациях и падение сбитых — на 1 локации.

Ситуация на фронте и потери врага

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 146 боестолкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Луч, Новосергиевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лысовка, Удачное, Муравка, Новопавловка и Ореховое.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Белогоровка, Колодязи, Новый Мир, Нововодяное, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Шандриголово, Ольговки.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 17 атак россиян. Противник за прошедшие сутки нанес 18 авиационных ударов, в общем сбросил 35 управляемых авиационных бомб, и совершил 323 артиллерийских обстрела, в том числе 16 — из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления и двум артиллерийским средствам противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек.



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