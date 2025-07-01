Ключевые моменты:
- Украинские дроны уничтожают дорогостоящие системы ПВО россиян в Крыму;
- Итоги ночной воздушной атаки: над Украиной уничтожено 47 целей;
- За сутки ВСУ ликвидировали 970 оккупантов.
Украинские «бобры» атакуют
Украинские дроны UJ-26 «Бобер», состоящие на вооружении разведчиков, нанесли прицельные удары по объектам ПВО, радиолокационным станциям и авиации рф во временно оккупированном Крыму. Об этом 1 июня сообщило ГУР МО Украины в Telegram.
«Надежное оружие в руках спецназовцев ГУР МО Украины превращает критически важные военные цели государства-агрессора в нерабочий хлам — в частности, дорогостоящие системы ПВО московитов, которые ударные украинские «Бобры» «грызут», как барбарис», — заявили в разведывательном ведомстве.
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Зафиксировано поражение ряда дорогостоящих военных целей российских оккупантов, в частности:
- Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» вместе с личным составом;
- Радиолокационная станция «Ниобий-СВ»;
- Береговая РЛС «Печора-3»;
- Системы «Противник-ГЭ»;
- Многоцелевой истребитель Су-30 на авиабазе.
Последствия ночной атаки 1 июля
В ночь на 1 июля противник атаковал 52 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Противовоздушной обороной обезврежено 47 вражеских БпЛА: 14 — сбиты огневыми средствами поражения, 33 — локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 3 локациях и падение сбитых — на 1 локации.
Ситуация на фронте и потери врага
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 146 боестолкновений.
На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Луч, Новосергиевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лысовка, Удачное, Муравка, Новопавловка и Ореховое.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Белогоровка, Колодязи, Новый Мир, Нововодяное, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Шандриголово, Ольговки.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 17 атак россиян. Противник за прошедшие сутки нанес 18 авиационных ударов, в общем сбросил 35 управляемых авиационных бомб, и совершил 323 артиллерийских обстрела, в том числе 16 — из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления и двум артиллерийским средствам противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- 3 танка,
- 6 боевых бронированных машин,
- 36 артиллерийских систем,
- 144 беспилотника оперативно-тактического уровня,
- 103 единицы автомобильной техники.