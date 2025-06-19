Ключевые моменты
- Этой ночью Россия запустила 104 беспилотника: как отработали силы ПВО;
- На фронте зафиксировано 163 боевых столкновений;
- Россияне пытаются прорвать оборону украинских войск в пределах двух громад Сумщины, враг несет большие потери;
- На утро 19 июня ВСУ уничтожено еще более 1080 оккупантов.
Последствия ночной воздушной атаки 19 июня
В ночь на 19 июня РФ атаковала Украину 104 ударными БпЛА. Противовоздушной обороной обезврежено 88 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов):
- 40 — сбиты огневыми средствами поражения,
- 48 — локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Читайте также: Во время воздушной тревоги без мобильной связи: что думают одесситы? (видео)
На фронте за сутки зафиксировано 163 боевых столкновения
На Покровском направлении наши защитники остановили 48 вражескихштурма, сообщили в Генштабе ВСУ.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и в направлении Шандриголово и Карповки.
На Краматорском направлении зафиксировано 15 боестолкновений в районах Орехово-Васильевки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечино, Новомаркового, Бондарного и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки и Новоспасского.
На Новопавловском направлении враг 20 раз атаковал наши позиции в районах Запорожья, Богатыря, Веселого, Мирного, Свободного, Новоселки, Свободного Поля и Шевченко.
На Южно-Слобожанском направлении враг 8 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Каменки, Липцев и Довгенького.
Росиийские войска пытаются прорваться на Сумщине
Российские войска продолжают ежедневные атаки на приграничные регионы Украины, в частности Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. Самые интенсивные удары — именно по Сумской области, где враг применяет артиллерию, танки, авиацию и дроны.
Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
По его словам, на Сумщине оккупанты применяют управляемые авиабомбы, неуправляемые ракеты и FPV-дроны. В районе Юнаковской и Хотинской громад враг пытается прорываться на мотоциклах и квадроциклах, но большинство атак заканчиваются большими потерями.
«Противник не жалеет своих людей. Они ведут „мясные штурмы“ малыми группами, предварительно уничтожая наши позиции массированными обстрелами», — заявил представитель ГПСУ.
Демченко отметил, что украинские пограничники и ВСУ эффективно уничтожают врага не только на нашей территории, но и на подступах к границе.
Более 1000 россиян больше не смогут воевать
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и один пункт управления противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1080 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- 4 танка,
- 8 боевых бронированных машин,
- 63 артиллерийские системы,
- 64 БПлА,
- 110 единиц автомобильной и спецтехники.