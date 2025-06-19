Ключевые моменты

Этой ночью Россия запустила 104 беспилотника: как отработали силы ПВО;

На фронте зафиксировано 163 боевых столкновений;

Россияне пытаются прорвать оборону украинских войск в пределах двух громад Сумщины, враг несет большие потери;

На утро 19 июня ВСУ уничтожено еще более 1080 оккупантов.

Последствия ночной воздушной атаки 19 июня

В ночь на 19 июня РФ атаковала Украину 104 ударными БпЛА. Противовоздушной обороной обезврежено 88 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов):

40 — сбиты огневыми средствами поражения,

48 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

На фронте за сутки зафиксировано 163 боевых столкновения

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 вражескихштурма, сообщили в Генштабе ВСУ.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и в направлении Шандриголово и Карповки.

На Краматорском направлении зафиксировано 15 боестолкновений в районах Орехово-Васильевки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечино, Новомаркового, Бондарного и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки и Новоспасского.



На Новопавловском направлении враг 20 раз атаковал наши позиции в районах Запорожья, Богатыря, Веселого, Мирного, Свободного, Новоселки, Свободного Поля и Шевченко.

На Южно-Слобожанском направлении враг 8 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Каменки, Липцев и Довгенького.

Росиийские войска пытаются прорваться на Сумщине

Российские войска продолжают ежедневные атаки на приграничные регионы Украины, в частности Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. Самые интенсивные удары — именно по Сумской области, где враг применяет артиллерию, танки, авиацию и дроны.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, на Сумщине оккупанты применяют управляемые авиабомбы, неуправляемые ракеты и FPV-дроны. В районе Юнаковской и Хотинской громад враг пытается прорываться на мотоциклах и квадроциклах, но большинство атак заканчиваются большими потерями.

«Противник не жалеет своих людей. Они ведут „мясные штурмы“ малыми группами, предварительно уничтожая наши позиции массированными обстрелами», — заявил представитель ГПСУ.

Демченко отметил, что украинские пограничники и ВСУ эффективно уничтожают врага не только на нашей территории, но и на подступах к границе.

Более 1000 россиян больше не смогут воевать

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и один пункт управления противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1080 человек.

Также украинские воины обезвредили: