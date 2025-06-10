Как сообщалось, в ночь на 10 июня Одессу массированно атаковали ударные беспилотники. Россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре в центре города.

По данным Одесской областной прокуратуры в результате атаки погибли двое мужчин, пострадали девять местных жителей.

Повреждены жилые дома, здание роддома, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.

В течение ночи враг терроризировал ударными дронами Киев, повреждения зафиксированы в семи районов столицы. Есть частичные разрушения в многоэтажках и частных домах. Известно о четверых пострадавших.

Что известно о последствиях:

В Дарницком районе произошло разрушение жилого дома. Также произошли пожары в зданиях и на складах;

В Оболонском районе произошло разрушение жилого дома. Фиксируется повреждение двух этажей жилого дома. Также произошло возгорание в офисном здании, аптеке и падение обломков на территорию одной из школ;

В Голосеевском районе произошло падение обломков на территории нежилого здания;

В Шевченковском районе пылали машины. Были повреждены дома. Произошел пожар в здании бизнес-центра;

в Подольском районе произошли повреждения нежилых помещений;

В Днепровском районе задымление в нежилой застройке;

В Соломенском районе произошел пожар в многоэтажном доме.

В Днепропетровской области больше всего пострадала Никопольщина — под обстрелы попали районный центр, а также Марганецкая, Мировская, Покровская, Червоногригорьевская и Томаковская громады. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Российские войска применяли БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и управляемые авиабомбы. В результате ударов погиб один человек, еще трое мужчин в возрасте 43, 46 и 53 года получили ранения, все — в больнице в состоянии средней тяжести.

Повреждения получили гимназия, сельскохозяйственное предприятие, многоэтажка, станция техобслуживания, трактор, грузовик, частные автомобили, газопровод и линии электропередач, гаражи в нескольких громадах.

Всего, во данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью враг атаковал 322 средствами воздушного нападения:

315 ударными БпЛА

2 баллистическими ракетами KN-23

5 крылатыми ракетами Искандер-К

Противовоздушной обороной обезврежено 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбиты огневыми средствами, 64 — локально потеряны:

— 213 вражеских БпЛА;

— 2 баллистические ракеты KN-23;

— 5 крылатых ракет Искандер-К.

Генштаб назвал самые активные направления наступления россиян

За прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 наступательное действие.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак вблизи Дилиевки, Торецка и в направлении Яблоновки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 18 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Зеленое Поле, Свободное Поле, Веселое, в направлении Шевченко, Багатира и Запорожья.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 38 атак российских захватчиков.

Потери российских террористов за сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, четыре артиллерийские системы и пункт управления российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 960 человек.

Также украинские воины обезвредили: