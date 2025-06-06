РФ запустила по Украине сотни дронов и десятки ракет

Этой ночью Россия нанесла массированный удар по Украине с применением ракет и дронов. Атаке с использованием дронов, баллистических и крылатых ракет подверглись Киев, Черниговская, Волынская, Тернопольская, Львовская и Хмельницкая области. Как сообщает начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, для атаки армия РФ применила 407 дронов и 44 ракеты.

Ракеты и беспилотники целенаправленно били по гражданской и критической инфраструктуре. На каждый вызов о помощи выезжали экстренные службы. В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям.

Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизни.

Также 5 спасателей травмированы во время тушения пожара на Тернопольщине. Всем оказывается медицинская помощь.

Украина поразила установки «Искандер» в РФ

В ночь на 6 июня украинские беспилотники атаковали ряд регионов Росии.

Как сообщают российские Telegram-каналы, силы обороны Украины атаковали нефтебазу в городе Энгельс Саратовской области, в результате удара произошел масштабный пожар.

По предварительной информации, атака была осуществлена беспилотниками. Удар вызвал возгорание на промышленном объекте, расположенном в городе Энгельс, где хранится топливо для стратегических бомбардировщиков. Эти самолеты регулярно используются Россией для обстрелов украинских городов крылатыми ракетами.

В начале января 2024 года эту нефтебазу уже атаковали украинские дроны. Тогда пожар не могли потушить несколько суток.

Сильный взрыв раздался этой ночью в аэропорту Брянска, после чего вспыхнул пожар.

По имеющейся информации, в Брянске могли быть поражены:

пусковые установки «Искандеров», которыми рф планировала атаковать Украину,

склад с запасами ракет для «Искандеров»,

борт, который привез новые ракеты для «Искандеров».

В Мичуринске Тамбовской области атакован завод «Прогресс», возник пожар. Об этом в чатах пишут местные жители, а также сообщают паблики.

«Приблизительно в 2:15 беспилотник поразил цех завода «Прогресс». На месте работают экстренные службы, есть пострадавшие. Движение машин в районе частично перекрыто. Пожарные борются с возгоранием», — говорится в одной из публикаций.

АО Мичуринский завод «Прогресс» выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения, оборудования для газо- и нефтепроводов.

На днях Силы обороны нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск в городе Клинцы Брянской области РФ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что подразделение 26 ракетной бригады российских войск пыталось нанести удар по Киеву.

«Благодаря эффективной доразведке и в результате слаженной работы подразделений Вооруженных Сил и Службы безопасности Украины цели успешно поражены. Одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две — с большой вероятностью получили повреждения», — говорится в сообщении.

Генштаб о ситуации на фронте

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 204 боевых столкновения. На Покровском направлении наши защитники остановили 76 атак агрессора.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка и в направлении Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 26 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Ровнополь, Новоселка, Зеленое Поле и в направлении Алексеевки, Комара.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Липовое, Торское и в сторону Григорьевки.

Другие потери врага за сутки

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских средств, склад боеприпасов и пункт управления БпЛА врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1160 человек.



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