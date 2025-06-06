“Одесская жизнь” собрала информацию о последствиях удара, которая известна на утро 6 июня.

Около полуночи воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. Мониторинговые каналы объявили о взлете стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в РФ, которые двигались в направлении пусковых рубежей.

«Воздушная тревога по всей территории Украины!», — отметили в Воздушных силах ВСУ.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ предупреждали о группах вражеских БПЛА, которые летели в направлениях Киева, Винницы, Житомира, Днепра, Черкасс и других украинских городов.

Местные СМИ сообщали о работе сил Воздушной обороны по ударным дронам в Киеве, Одесской области, также взрывы были слышны в Киевской области, Луцке, в Чернигове и в Тернополе.

В Киеве — 4 погибших

Киев оказался под массированным обстрелом БпЛА и баллистики. Спасатели ликвидируют последствия сразу на нескольких локациях города. Уже известно о четырех погибших в результате атаки на столицу.

Городской голова Виталий Кличко также сообщает о 20 пострадавших, но количество уточняется.

«Уже четверо погибших в столице. На нескольких локациях продолжаются поисково-спасательные работы», — говорится в сообщении.

Ликвидация последствий идет в разных районах города. В Соломенском районе зафиксировано возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома. Проводятся работы по спасению людей. Сейчас 3 человек спасли из квартиры на 11 этаже, дальнейшие работы продолжаются.

Также пожар возник в металлическом ангаре, на площади около 500 кв. м.

В Голосеевском районе спасатели тушат пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Площадь пожара пока уточняется.

В Луцке прилет по высотке

В Луцке пятеро пострадавших и повреждена высотка, сообщил мэр Луцка Игорь Полищук в Telegram.

«На Луцк летело 15 дронов и шесть ракет. Повреждены дома, учебные заведения, частный сектор, есть пострадавшие», – написал он.

В Тернополе сильный пожар

Тернополь около 3 – 4 утра атаковали массированно именно беспилотники. А через 10 минут после 4 утра в город прилетели крылатые ракеты. Город снова услышал серию взрывов, активно работала противовоздушная оборона.

В Тернополе есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. Работают соответствующие службы. Горожанам советуют плотно закрыть окна. Часть Тернополя без электроэнергии. Продолжаются восстановительные работы, сообщил городской голова Сергея Надала.

Также мэр призвал горожан не выходить на улицу без особой необходимости. По его словам, после взрывов в Тернополе зафиксировано задымление. Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней производит замеры качества воздуха.