Война, день 116-й: новости с фронта

Оперативная информация по состоянию на утро 19 июня 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба вооруженных сил Украины.

Начались сто шестнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях ряд подразделений вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжает сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении, в целях сковывания действий Сил обороны, в приграничных районах Брянской и Курской областей враг продолжает удерживать подразделения из состава Западного военного округа. Противник продолжает совершенствовать инженерное оборудование и вести воздушную разведку.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занятых рубежей и обстрелах позиций наших войск. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Тимофеевка и Цаповка. Идет поставка вооружения, военной техники и материальных средств с территории российской федерации.

Недалеко от Рубежного враг безуспешно пытался провести разведку боем. Провел дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

На Славянском направлении противник обстрелял позиции наших подразделений неподалеку от Дибровного, Вернополья, Курульки, Богородичного и Долины.

На Лиманском направлении враг активных действий не вел. Обстрелял наши подразделения в районах населенных пунктов Донецк и Николаевка. Нанес авиаудар неподалеку от Пришиба и ракетный — по населенному пункту Маяки.

На Северодонецком направлении оккупанты совершают обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское, Белая Гора и Устиновка. Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.

В целях корректировки огня в районе Северодонецка враг проводит круглосуточную воздушную разведку с применением БПЛА «Орлан-10». Продолжаются боевые действия по установлению полного контроля над этим городом.

Наши подразделения отразили штурм в районе населенного пункта Тошковка. Противник отошел и проводит перегруппировку.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка и Покровское. Зафиксированы ракетные удары вблизи Зайцева и Нью-Йорка.

Враг ведет штурмовые действия в направлении Орехово – Горное, боевые действия продолжаются.

Штурм по направлениям Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое наши защитники успешно отбили.

В целях выявления огневых позиций сил обороны, силами штурмовых групп, захватчики пытаются вести разведку боем в направлении Нирково – Николаевка, боевые действия продолжаются. Попытку продвижения по направлению Врубовка – Николаевка наши воины остановили точным огнем. Противник отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Нанес ракетные удары в районах населенных пунктов Миролюбовка и Гродовка.

На Южнобужском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций.

На Николаевском направлении враг производил огневое поражение подразделений Сил обороны по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Правдино, Посад-Покровское и Благодатное. Вел воздушную разведку позиций наших войск с применением БпЛА в районе населенного пункта Таврическое.

На Криворожском направлении противник обстреливал из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районы населенных пунктов Красный Яр и Кобзарцы.

Украинские защитники наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении военных подразделений в школах, больницах и церквях.

В Генштабе ВСУ призывают доверять информации только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию.