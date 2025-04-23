Утром, 23 апреля, российская армия ударила дроном по Марганцу. Оккупанты атаковали автобус с работниками предприятия, которые направлялись на работу. Уже известно, что вражеская атака унесла 9 жизней.

«Постоянно растет количество пострадавших. По информации на сейчас, их 30», — сообщил главы Днепропетровской области Сергей Лысак.

Читайте также: Последствия удара по Одессе: масштабные пожары помогали тушить добровольцы и Нацгвардия

В Полтаве в результате массированной атаки российских беспилотников пострадали шесть человек. Трое из них госпитализированы в медицинское учреждение. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что под атаками российских БПЛА оказалась исключительно гражданская инфраструктура города, в результате чего были повреждены жилые дома, предприятия, склады и гаражи.

В течение 23 апреля под массированным ударом с воздуха оказалась Харьковщина. Враг активно применял ударные дроны типа «Шахед», «Молния» и авиабомбы КАБ, нанося удары по гражданской инфраструктуре, жилому сектору и объектам хозяйственного назначения. Был атакован многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, наиболее интенсивно обстрелы фиксировались в Харькове, где в течение дня и ночи зафиксировано не менее семи ударов БПЛА. Ночью пожары охватили крыши двух зданий площадью 1000 и 1500 м².

Днем в результате серии попаданий «Шахедов» и «Молний» горели складские помещения, машины, деревья, трава и хозяйственные постройки.

Одна из атак вызвала взрыв на дороге — загорелся автомобиль Audi, пострадало админздание и еще 24 машины.

В Херсоне российскими обстрелами уничтожено одно из ключевых предприятий энергетической инфраструктуры, которое питало город светом. Об этом утром 23 апреля сообщила Херсонская ОВА.

По нему более суток наносили удары, которые к утру вывели объект из строя. Теперь в Херсоне возможны отключения света.

На фронте произошло 144 боевых столкновения

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Дачного, Дружбы, Торецка и в направлении Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурма.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 17 атак в районах вблизи Константинополя, Привольного, Новоселки и в сторону Алексеевки и Отрадного.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз шли вперед на позиции наших защитников вблизи Малых Щербаков, Степного и Пятихаток.

Потери врага на утро 23 апреля 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийские средства, средство ПВО и пункт управления противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1210 человек.

Также украинские воины обезвредили: