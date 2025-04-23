Утром, 23 апреля, российская армия ударила дроном по Марганцу. Оккупанты атаковали автобус с работниками предприятия, которые направлялись на работу. Уже известно, что вражеская атака унесла 9 жизней.
«Постоянно растет количество пострадавших. По информации на сейчас, их 30», — сообщил главы Днепропетровской области Сергей Лысак.
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В Полтаве в результате массированной атаки российских беспилотников пострадали шесть человек. Трое из них госпитализированы в медицинское учреждение. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Известно, что под атаками российских БПЛА оказалась исключительно гражданская инфраструктура города, в результате чего были повреждены жилые дома, предприятия, склады и гаражи.
В течение 23 апреля под массированным ударом с воздуха оказалась Харьковщина. Враг активно применял ударные дроны типа «Шахед», «Молния» и авиабомбы КАБ, нанося удары по гражданской инфраструктуре, жилому сектору и объектам хозяйственного назначения. Был атакован многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе. Информация о пострадавших уточняется.
Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, наиболее интенсивно обстрелы фиксировались в Харькове, где в течение дня и ночи зафиксировано не менее семи ударов БПЛА. Ночью пожары охватили крыши двух зданий площадью 1000 и 1500 м².
Днем в результате серии попаданий «Шахедов» и «Молний» горели складские помещения, машины, деревья, трава и хозяйственные постройки.
Одна из атак вызвала взрыв на дороге — загорелся автомобиль Audi, пострадало админздание и еще 24 машины.
В Херсоне российскими обстрелами уничтожено одно из ключевых предприятий энергетической инфраструктуры, которое питало город светом. Об этом утром 23 апреля сообщила Херсонская ОВА.
По нему более суток наносили удары, которые к утру вывели объект из строя. Теперь в Херсоне возможны отключения света.
На фронте произошло 144 боевых столкновения
По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Дачного, Дружбы, Торецка и в направлении Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурма.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 17 атак в районах вблизи Константинополя, Привольного, Новоселки и в сторону Алексеевки и Отрадного.
На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз шли вперед на позиции наших защитников вблизи Малых Щербаков, Степного и Пятихаток.
Потери врага на утро 23 апреля 2025
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийские средства, средство ПВО и пункт управления противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1210 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- 8 танков,
- 11 боевых бронированных машин,
- 85 артиллерийских систем,
- 1 РСЗО,
- 1средство ПВО,
- 138 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 163 автомобиля,
- 1 единицу спецтехники.