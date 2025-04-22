17 апреля во время встречи в Париже украинской делегации передали конфиденциальный документ с планом урегулирования российско-украинской войны. Киев должен предоставить свой ответ по нему.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

В документе говорится о том, что США предлагают прекратить огонь вдоль нынешних линий соприкосновения, а также признать Крым российским. По данным издания, документ исключает членство Украины в НАТО, а территорию вокруг Запорожской атомной электростанции предлагают сделать нейтральной — она могла бы находиться под контролем США.

План США не предусматривает признания российскими четырех аннексированных областей, но и не требует, чтобы россияне ушли с этих территорий.

«Сейчас США ждут ответа Киева, который, как ожидается, поступит на встрече официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне позже на этой неделе. Тогда, если будет сближение между американской, европейской и украинской позициями, предложения можно будет направить в Москву».

В воскресенье чиновник Государственного департамента США назвал идеи, представленные украинцам, вариантами, которые Киев должен взвесить, а не «принять или отвергнуть». Чиновник сказал, что «список потенциальных вариантов» был предоставлен «для обсуждения и обратной связи».

Издание отмечает, что признание Соединенными Штатами захвата Россией Крымского полуострова в 2014 году перечеркнуло бы более чем десятилетнюю американскую политику президентских администраций — как демократов, так и республиканцев.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурма агрессора.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вперед.

На Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Свободного Поля, Привольного, Новоселки, Разлива и в сторону Отрадного.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 27 авиационных ударов, сбросил 45 управляемых бомб.

Потери врага за прошедшие сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и шесть артиллерийских систем противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек.

Также украинские воины обезвредили: