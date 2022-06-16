Война, день 113-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация по состоянию на утро 16 июня 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Начались сто тринадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях в рамках проверки боевой готовности в одной из механизированных бригад республики Беларусь отработана развертывание пунктов приема мобилизационных ресурсов с практическим приемом военнообязанных.

На Северском направлении противник с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны продолжает удерживать подразделения вооруженных сил Российской Федерации из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Враг провел артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Леоновка и Бачевск Черниговской и Сумской областей соответственно.

На Слобожанском направлении противник перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занятых рубежей. В целях сковывания наших подразделений и недопущения перехода в наступление враг осуществлял интенсивные артиллерийские обстрелы, в том числе из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Базалиевка, Уды и Верхний Салтов.

На Славянском направлении агрессор ведет штурмовые действия, ведет поиск слабых мест в оборонных позициях наших войск. Обстреливал из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру недалеко от Пришиба, Долины, Карнауховки и Вернополья.

На Донецком направлении противник ведет боевые действия вдоль линии соприкосновения. Основные усилия сосредоточены на Бахмутском направлении.

На Лиманском направлении враг активных действий не вел, обстрелял наши подразделения по ствольной артиллерии в районе Пискуновки.

На Северодонецком направлении российские оккупанты продолжают огневое влияние на подразделения наших войск из всех имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк.

Враг не прекращает попытки установления полного контроля над городом Северодонецк. Ведет штурм, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении враг производит штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Веселое, Соледарь, Берестово и Волчоярка.

На Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания действий подразделений наших войск в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Водяное, Первомайское, Никольское, Антоновка, Гуляйполе, Новополь и Орехов.

На направлении Егоровка-Шевченко наши воины обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник сосредотачивает усилия на содержании занятых рубежей и недопущении наступления наших войск. Наносит огневое поражение подразделениям Сил обороны. Продолжает усовершенствование инженерного оборудования позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенко.

В Черноморской и Азовской морских операционных зонах основные усилия враг сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства. В акватории Черного моря противник удерживает в готовности к применению три носителя высокоточного оружия.