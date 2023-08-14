Война, 537: наши воины продолжают охоту на места сосредоточения личного состава врага

Сегодня, 14 августа, начались пятьсот тридцать седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. Ночью российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных, 43 авиационных удара и около 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло 33 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Галагановка, Украинское, Гремяч, Нововасиловка Черниговской области; Волфино, Турья Сумской области и Огирево, Окип, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Андреевки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты как Каменка Петропавловка, Песчаное, Берестово, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктоы, в частности Белогоровка Луганской области и Терны, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Диброва, Звановка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районах Андреевки и Клещеевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Клещеевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Григоровка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Привилегия, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенным пунктам Александрополь, Степное, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе западнее Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Угледар, Богоявленко, Золотая Нива, Большая Новоселка, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе восточнее Работиного Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Красного, Волшебного, Пятихаток Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малые Щербаки, Волшебное, Лобковое, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Зеленой Рощи, Одрадокаменки, Белозерки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Громадное, Станислав, Камышаны, Новотягинка, Казацкое, Антоновка, Токаревка Херсонской области, город Херсон и Ивановка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, и 6 — по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 станцию ​​РЭБ, 1 средство противовоздушной обороны противника.

Более подробная информация о потерях врага – на инфографике: