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Война, 454-е сутки: враг продолжает обстреливать Украину дронами и ракетами

Война, 454-е сутки: враг продолжает обстреливать Украину дронами и ракетами

Сегодня, 23 мая 2023 года, начались четыреста пятьдесят четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О ситуации на фронте и потерях врага доложили в Генштабе ВСУ.

Российская федерация продолжает вести захватническую войну, не прекращает наносить удары, производить обстрелы не только военных, но и гражданских объектов.

Предварительно. Этой ночью враг задействовал для ударов до 4 «Шахедов», все сбито. Информация уточняется.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 20 ракетных ударов. По городам Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей применил крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты Искандер-М и зенитные управляемые ракеты с С-300. Кроме того, нанес 48 авиационных ударов, применив иранские ударные БПЛА «Shahed».

Также совершил около 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский сад и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Действия наших военных на разных направлениях

  • Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло более 30 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
    В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационных ударов в районах Алексеевки и Сосновки на Черниговщине. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Галагановка и Заречье Черниговской области; Стариковое, Ходыно, Горки, Будки, Екатериновка, Тимофеевка, Александровка, Юнаковка, Мирополье, Поповка и Дмитровка Сумской области, а также Морозова Долина, Шевченко, Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Старица, Гатище, Плетеневка, Варваровка, Нестерное, Бударки и Чугуновка Харьковской области.
  • На Купянском направлении ворош вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Нанес авиаудары вблизи Орлянского, Кисловки и Табаевки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Купянск, Гусинка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.
  • На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Там же и вблизи Верхнекаменского Донецкой области — нанесли авиаудары. Артиллерийские обстрелы подверглись, в частности, Невскому и Белогоровку Луганской области и Торскому, Спорному и Веселому Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. Противник нанес авиаудары в районах Бахмута, Ивановского и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Новокалинового, Северного, Водяного и Первомайского. В течение суток нанес авиаудары возле Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.
  • На Марьинском направлении отражены многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Также вражеских обстрелов подверглось село Победа, что неподалеку.
  • На Шахтерском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В течение этих суток нанес авиационных ударов в районах Малиновки, Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и город Запорожье; Утка, Веселое, Казацкое, Антоновка, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Потери врага

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 по зенитно-ракетным комплексам.

Наши защитники за прошедшие сутки уничтожили 4 крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, российский ударный вертолет Ми-24, 23 ударных дронов Shahed и 9 вражеских разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 боеприпаса, 11 артиллерийских средств, радиолокационную станцию и 3 станции радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:

инфографика

Фото: Генштаб ВСУ

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