Война, день 932: украинские зенитчики сбили над Черным морем российский истребитель за ₴50 млн

Воздушная атака 12 сентября: последствия

В ночь на 12 сентября 2024 года оккупанты ударили по Черниговщине двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», двумя крылатыми ракетами Х-22/32, 64-мя ударными БпЛА типа «Shahed».

В результате противовоздушного боя сбито:

44 «шахеда»,

3 вражеских беспилотника улетели обратно в россию,

4 — локально потеряны на территории Украины.

В Конотопе в Сумской области в результате атаки российских войск повреждена энергетическая инфраструктура, учебные и медицинские учреждения.

На данный момент сообщается о 14 пострадавших.

Ситуация с электроснабжением просто критическая, вода будет подаваться почасово, движение трамваев ограничено, сообщил Конотопский городской голова Артем Семенихин.

Минус вражеский истребитель

Во время операции в акватории Черного моря военнослужащие спецподразделения ГУР уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК, сообщили в разведке.

Истребитель входил в состав 43 отдельного морского авиационного полка, который базируется на аэродроме города Саки в Крыму. Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов.

США объявили о выделении Украине помощи на $700 миллионов

Во время вчерашнего визита в Киев госсекретарь США Энтони Дж. Блинкен объявил о выделении новой помощи Украине на сумму более 700 миллионов долларов.

Так, 325 миллионов долларов выделили на поддержку энергетики Украины, в том числе на восстановление разрушенных российскими атаками энергообъектов и электросетей.

290 миллионов долларов пойдет на гуманитарную поддержку — предоставление пищи, воды, лекарств, жилья и образования для украинцев.

Еще 102 миллиона долларов предоставляют на разминирование территорий Украины.

Также Блинкен во время своего визита в Киев прокомментировал вопросы поставки Украине дальнобойного оружия.

«Мы обсуждали дальнобойность… Я передам то, что я здесь услышал, президенту в Вашингтон», – заявил он.

Госсекретарь США подчеркнул, что вопрос предоставления дальнобойного оружия будет ключевой темой на предстоящей в пятницу предстоящей встрече лидеров США и Великобритании.

Что происходит в Курской области

С 10 сентября российские войска начали проводить контратаки в Курской области. В течение двух дней, 10 и 11 сентября захватили несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от Коренево.

Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW).

«Размер, масштаб и потенциальные перспективы российских контрнаступлений в Курской области 11 сентября неясны, и на момент написания этого отчета ситуация остается нестабильной. Сейчас преждевременно делать выводы о новых контратаках России, и ISW будет продолжать следить за развитием ситуации», — говорится в отчете.

При этом геолокационные кадры от 11 сентября все же показывают, что россияне отвоевали позиции к востоку от Журавлей (к северо-востоку от Коренево). Дополнительные кадры от 10 числа свидетельствуют, что подразделения 51-го воздушно-десантного полка продвинулись на север и северо-восток от Снагоста (к югу от Коренево) во время механизированного наступления численностью до роты.

Несколько российских военкоров утверждали, что российские войска полностью захватили Снагость, но ISW не видел визуального подтверждения этих утверждений. Отмечается, что украинские войска начали новые атаки против российского контрнаступления к западу от Снагости и по всему украинскому участку фронта в Курской области.

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 105 боевых столкновений.

Наибольшая активность российских войск сосредоточена на Покровском и Кураховском направлениях.

По данным украинского военного паблика Deep State, росияне расширили зону контроля на восточных подступах к Украинску, а также продвинулись в его южных кварталах.

Расширена зона российского контроля на Невельском выступе, где войска рф прошли вперед на 4-5 километров на 10-километровом участке от Карловки до Красногоровки.

Также Deep State фиксирует новое продвижение к западу от Новогродовки — примерно полтора километра в сторону Лысовки.

Потери врага за сутки

Также за минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 32 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили шесть средств ПВО, три пушки на огневых позициях, одну станцию радиоэлектронной борьбы, два средства дистанционного минирования и два других важных объекта российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1270 человек. Также украинские воины обезвредили: