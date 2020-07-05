Военные моряки из Крыма получат квартиры в Одессе

Военные моряки, которые после аннексии Крыма Россией продолжили службу в Одессе, получат квартиры.

70 квартир должны выделить уже сегодня, заявил на торжествах по случаю Дня ВМС президент Украины Владимир Зеленский.

Жилье моряки, не предавшие Украину, ждали несколько лет.

«Мне стыдно, что за все это время они не получили от государства достойной благодарности. Но я рад, что наконец справедливость восторжествовала», — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский находится с визитом в Одессе. Сегодня он принимал парад по случаю Дня ВМС Украины. Также его заметили на пляже, глава государства купался в Черном море.

Фото: Артем Виноградов