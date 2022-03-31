Военнослужащие в Одессе могут бесплатно воспользоваться услугами сети медлабораторий

Как дела на фронтах Украины в 34-й день войны? Сегодня, во вторник, 29 марта 2022 года, начался тридцать четвертый день героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению.

Об оперативной ситуации на утро этого дня информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. ПОДРОБНЕЕ

О ситуации на фронтах на утро 31-го дня войны Генштаб Вооруженных сил Украины информирует о ситуации на фронтах на утро субботы, 26 марта 2022 года. Напомним, сегодня пошли 31-е сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. ПОДРОБНЕЕ

Как работают одесские больницы? Все городские больницы Одессы продолжают работать и оказывать пациентам необходимую медицинскую помощь в условиях стационара. ПОДРОБНЕЕ