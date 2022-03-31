Военнослужащие в Одессе могут бесплатно воспользоваться услугами сети медлабораторий

Известная сеть медицинских лабораторий решила приобщиться к поддержке украинской армии. Теперь военнослужащие могут бесплатно сдать анализы в Одессе, Николаеве и еще в 20 населенных пунктах юга Украины.
В отделениях компании «Смартлаб» нашим защитникам предлагается бесплатно воспользоваться услугами медицинского учреждения.
На официальной странице сети изложена соответствующая информация: «Победа Украины близка и неоспорима! Украинцы единственные в противостоянии агрессору. Для военнослужащих Вооруженных Сил Украины бесплатно выполняем самые необходимые лабораторные анализы: общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза и гликозилированный гемоглобин, коагулограмма, тиреотропный гормон (ТТГ), АЛТ, АСТ, билирубин общий, креатинин, мочевина».
В частности, в Одессе анализы можно сдать каждый день в 26 отделениях «Смартлаба».