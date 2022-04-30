Военная ситуация в Одесской области и на Юге Украины 30 апреля

Противник продолжает обстрелы украинских позиций и населенных пунктов. В Одесской области перед 2 мая ищут диверсантов. Сохраняется опасность ракетных ударов.

О текущей ситуации, связанной с обороной южных областей Украины, рассказали в Оперативном командовании «Юг».

Сообщается, что силы обороны продолжают ведение боевых действий по занятому рубежу в Николаевской и Херсонской областях. Противник, не преуспевая в предыдущих замыслах, продолжает тактику артиллерийско-минометных обстрелов подходов к собственным позициям, оставленным им населенным пунктам и позициям наших войск.

Ночью, при выполнении заданий разведки, нашими воинами был сбит российский беспилотник «Орлан-10». Также была уничтожена вражеская самоходная гаубица «Мста-С».

Остальные потери врага уточняются.

На оккупированных территориях продолжается прессинг населения о принятии новоназначенной власти, подготовке к масштабному празднованию 9 Мая. Так, в Каховке враг даже запланировал проведение парада.

В Одесской области с приближением печально известной даты 2 мая в рамках контрдиверсионной работы правоохранителями только за сутки проверено более 40 тысяч граждан и около 30 тысяч автомобилей с целью выявления диверсантов, мародеров и других злоумышленников, а также предупреждения перемещения запрещенных предметов. Также правоохранители обнаружили 22 нарушителя комендантского часа.

В приграничных районах, в том числе и вдоль Приднестровья, обстановка стабильная и контролируемая силами обороны.

Корабельная группировка черноморского флота рашистов сохраняет угрозу ракетных ударов с моря.

В ОК «Юг» просят украинцев сохранять спокойствие и выдержку, соблюдайте меры безопасности, воздерживаться от пикников и массовых мероприятий, в частности в районе побережья, не доверяйте вражеской пропаганде, будьте бдительны и не давать шансов коллаборантам воплотить диверсионные замыслы.