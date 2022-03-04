Военная ситуация в Одессе и на Юге Украины 4 марта

Оперативная группировка проводит мероприятия по недопущению высадки вражеского десанта на наше черноморское побережье.

Об этом рассказал руководитель общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук.

Также наши части и подразделения Вооруженных сил Украины не допускают окружения города Николаев.

— Как известно, николаевцы ведут бои с орками и в них побеждают. Держись, Николаев! Держись, Одесса! — заявил сергей Братчук.

Также в Черноморском бассейне соединение десантных кораблей при поддержке вспомогательных кораблей России все-таки проводит маневры и планирует высадку десанта.

Напомним, что советник Офиса президента Михаил Подоляк отметил:

— В Одессе все 8 дней войны пытаются и не могут десантироваться русские. Одесса точно не падет. Николаев тоже не пал. В Херсон они собрали всю технику, со всей страны. Кажется, они там подписали контракт на утилизацию железа.

Также, сегодня был взорван мост, соединяющий Одесскую область с Приднестровьем. Это было сделано для того, чтобы предупредить прорыв базирующейся в непризнанной ПМР группировки российских агрессоров.

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