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Одесса точно не падет: взорван мост, соединявший Одесскую области с Приднестровьем

Одесса точно не падет: взорван мост, соединявший Одесскую области с Приднестровьем

Советник офиса президента Михаил Подоляк заявил, что «Одесса точно не падет». При этом наш регион продолжает усиливать оборону. Так, сегодня был взорван мост, соединяющий Одесскую область с Приднестровьем.

Рецепты

Дело в том, что в Генеральном штабе ВСУ предполагают, что Южная группировка российских агрессоров, наступающая вдоль черноморского побережья, стремиться соединиться с непризнанным российским анклавом в Приднестровье и так отрезать Одесскую и Николаевскую области от остальной территории Украины.

В частности, чтобы этого не допустить, не границе Одесской области был взорван мост, соединяющий наш регион и Приднестровье.

Наземных боевых действий на территории Одесской области нет. Враг обстреливает нас крылатыми ракетами с кораблей, совершает авианалеты. Также были попытки обстрела побережья с моря, но наша артиллерия отогнала корабли оккупантов от берега.

Тем не менее противник не оставляет намерений завладеть Черноморским побережьем и продолжает подготовку к высадке морского десанта на участке Затока – Черноморск.

В 40 км восточнее Черноморска находятся два крупных десантных корабля оккупантов, сообщили в ВСУ.

— В Одессе все 8 дней войны пытаются и не могут десантироваться русские. Одесса точно не падет. Николаев тоже не пал. В Херсон они собрали всю технику, со всей страны. Кажется, они там подписали контракт на утилизацию железа, — так прокомментировал ситуацию советник Офиса президента Михаил Подоляк.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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