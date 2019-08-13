Водоснабжение по графику: грозит ли это Одессе?

Одесса не переходит на почасовую подачу воды для потребителей в многоквартирных жилых домах.

Об этом в комментарии «Одесской Жизни» рассказал пресс-секретарь «Инфоксводоканала» Сергей Чабан.

С первого июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии. То, что задумывалось как благо, обернулось неприятностью для водоканалов. Предприятия оказались на пути к банкротству, ведь электроэнергия сразу подскочила в цене на 20-25%, а стоимость водоснабжения городов осталась прежней. Это может стать причиной почасовой подачи воды во всех городах страны. В первую очередь это может коснуться городов областного значения, где бюджеты коммунальных предприятий не могут рассчитаться за электроэнергию.

Что касается Одессы, в «Инфоксводоканале» не переходят на почасовую подачу воды.

«Электроэнергия является основной расходной составляющей любого водоканала. Тем более, оплачивать ее мы должны авансом. Сегодня мы изо всех сил стараемся не прерывать круглосуточную подачу воды. Задействованы все резервы. Нами также подготовлено соответствующее обращение в НКРЭКП, которая регулирует тарифы. Теперь ожидаем их решения», – сказал пресс-секретарь «Инфоксводоканала».

Кроме того, Сергей Чабан пояснил, почему так важно не прерывать подачу воды: «Прежде всего, от круглосуточной подачи воды зависит ее качество и исправность коммуникаций».

Однако на фоне роста цен на электроэнергию, немалых проблем доставляет несвоевременная оплата потребителями за услуги и задолженность абонентов. Это также может вызвать перебои в поставке воды.

Именно так и случилось в городе Ананьев Одесской области. К таким мерам привели большие долги населения перед КП «Ананьев — водоканал». Как мы сообщали ранее, жителям подают воду по четыре часа утром и шесть – вечером.

Фото: imgur.com