fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Водитель легковушки протаранил авто полицейских, проверявших документы другого нарушителя

Водитель легковушки протаранил авто полицейских, проверявших документы другого нарушителя

Один из правоохранителей получил серьезные травмы.

ЧП произошло ночью в Черноморске, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области. Патрульные остановили ВАЗа, который подрезал служебный автомобиль, и проверяли документы водителя. В этот момент в припаркованный на обочине патрульный автомобиль на большой скорости врезался другой ВАЗ. По предварительной информации, за рулем находился водитель с признаками опьянения.

Один из сотрудников полиции был доставлен в больницу с переломами и ушибами.

Водитель, протаранивший служебное авто, был задержан и доставлен в отделение полиции, а также отправлен на проверку наличия алкоголя в крови.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК – «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

 

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить