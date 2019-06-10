Водитель легковушки протаранил авто полицейских, проверявших документы другого нарушителя

Один из правоохранителей получил серьезные травмы.

ЧП произошло ночью в Черноморске, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области. Патрульные остановили ВАЗа, который подрезал служебный автомобиль, и проверяли документы водителя. В этот момент в припаркованный на обочине патрульный автомобиль на большой скорости врезался другой ВАЗ. По предварительной информации, за рулем находился водитель с признаками опьянения.

Один из сотрудников полиции был доставлен в больницу с переломами и ушибами.

Водитель, протаранивший служебное авто, был задержан и доставлен в отделение полиции, а также отправлен на проверку наличия алкоголя в крови.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК – «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области