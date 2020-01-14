Водій швидкої загинув, лікарка – у важкому стані: на Одещині легковик зіштовхнувся з каретою швидкої допомоги

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Автомобільна аварія за участю карети швидкої допомоги та легковика сталася близько четвертої години ранку 12 січня в с. Новоселівка.

Попередньо встановлено, що водій «BMW», виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу службовому автомобілю місцевої лікарні, здійснив з ним зіткнення, після чого залишивши свій транспортний засіб та з місця події втік.

Під час аварії тілесні ушкодження отримали 65-річний водій «швидкої» та 52-річна лікарка. У медичному закладі, до якого госпіталізували потерпілих, чоловік помер, а жінка наразі знаходиться у важкому стані.

Поліцейські встановили водія легковика, який виявився 20-річним місцевим мешканцем. Зараз з чоловіком проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті подібні дії караються позбавленням волі на строк до восьми років.

Фото: ГУНП

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