Во всех районах Одессы 2 мая не будет света

2 мая 2023 из-за ремонтных работ, проводимых ДТЭК в Одессе, на нескольких десятках улиц города до вечера не будет света. Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале Одесского городского совета.
Сегодня, 2 мая, ДТЭК проводит плановые ремонтно-восстановительные работы с отключением абонентов Одессы по следующим адресам:
Южный РЭС:
- Адмиральский проспект, 35/2, 35/3,
- Космонавтов, 4- 10,
- Краснова, 2- 8,
- Люстдорфская дорога, 25- 29
Работы до 17:00
- Академика Вильямса,
- 1-34, Амундсена, 56- 85/2,
- Гумилева, 3-24,
- Дача Ковалевского, 58/2- 89/1,
- Павлова переулок, 1-7,
- Художника Федорова, 14, 14а, 16
Работы до 17:00
- Академика Глушко, 34- 40,
- Небесной Сотни проспект, 89- 91
Работы до 19:00
- Академика Филатова, 18- 70/1,
- Ивана та Юрия Лип, 6- 10,
- Ицхака Рабина, 6, 10,
- Маршала Малиновского, 1- 65,
- Новаторов, 13
Работы до 19:00
Северный РЭС:
- 4-а Садовая, 6- 36,
- 6-а Садовая, 69, 71,
- Большая Садовая, 4- 48,
- Южная дорога, 38
Работы до 16:00
- Добровольского проспект, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5
Работы до 17:00
- Гладкова, 78-293,
- Республиканская, 190-287,
- Хаджибейская дорога, 295-4235
Работы до 19:00
Центральный РЭС:
- Княжеская, 8,-17,
- Коблевская, 10/12- 20,
- Кропивницкого, 24/26,
- Ольгиевская, 16/18-27,
- Хвойный переулок, 8,- 25
Работы до 17:00