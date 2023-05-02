Во всех районах Одессы 2 мая не будет света

Часть Одессы останется без света 1 мая 1 мая 2023 из-за ремонтных работ, проводимых ДТЭК в Одессе, на нескольких десятках улиц города до вечера не будет света. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Одесского городского совета. ПОДРОБНЕЕ

Тысячи людей в Одесской области остались без света По состоянию на утро 3 апреля 2023 года из-за непогоды без электричества находятся 3,8 тысяч абонентов в Одесской области, а в Киевской области обесточены почти две тысячи абонентов. ПОДРОБНЕЕ