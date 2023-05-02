Новости Одессы и Одесской области

Во всех районах Одессы 2 мая не будет света

Во всех районах Одессы 2 мая не будет света

2 мая 2023 из-за ремонтных работ, проводимых ДТЭК в Одессе, на нескольких десятках улиц города до вечера не будет света. Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале Одесского городского совета.

Сегодня, 2 мая, ДТЭК проводит плановые ремонтно-восстановительные работы с отключением абонентов Одессы по следующим адресам:

Южный РЭС: 

  • Адмиральский проспект, 35/2, 35/3,
  • Космонавтов, 4- 10,
  • Краснова, 2- 8,
  • Люстдорфская дорога, 25- 29
    Работы до 17:00 
  •  Академика Вильямса,
  • 1-34, Амундсена, 56- 85/2,
  • Гумилева, 3-24,
  • Дача Ковалевского, 58/2- 89/1,
  • Павлова переулок, 1-7,
  • Художника Федорова, 14, 14а, 16
    Работы до 17:00
  •  Академика Глушко, 34- 40,
  • Небесной Сотни проспект, 89- 91
    Работы до 19:00
  •  Академика Филатова, 18- 70/1,
  • Ивана та Юрия Лип, 6- 10,
  • Ицхака Рабина, 6, 10,
  • Маршала Малиновского, 1- 65,
  • Новаторов, 13
    Работы до 19:00

Северный РЭС: 

  • 4-а Садовая, 6- 36,
  • 6-а Садовая, 69, 71,
  • Большая Садовая, 4- 48,
  • Южная дорога, 38
    Работы до 16:00
  •  Добровольского проспект, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5
    Работы до 17:00
  • Гладкова, 78-293,
  • Республиканская, 190-287,
  • Хаджибейская дорога, 295-4235
    Работы до 19:00

Центральный РЭС:

  • Княжеская, 8,-17,
  • Коблевская, 10/12- 20,
  • Кропивницкого, 24/26,
  • Ольгиевская, 16/18-27,
  • Хвойный переулок, 8,- 25
    Работы до 17:00
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Редакция ПРОФИЛЬ

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