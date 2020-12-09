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В Украине хотят сделать платными дополнительные тесты ВНО

В Украине хотят сделать платными дополнительные тесты ВНО

Министерство образования и науки Украины (МОН) планирует сделать платным прохождение дополнительных тестов внешнего независимого оценивания (ВНО).
Об этом сообщается на сайте МОН.

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Идею платных экзаменов Минобразования вынесло на обсуждение общественности. Ее суть в том, что участники ВНО, желающие сдать больше тестовых предметов, чем установлено МОН, будет это делать за свой счет.

В наступающем году внешнее независимое оценивание будет проходить по 12-ти предметам: украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, немецкий язык, французский язык. И каждый зарегистрированный участник ВНО имеет право пройти тестирование, как максимум, по пяти предметам.

Сдача установленного МОН количества экзаменов проходит за счет государственного бюджета. А вот «сверхплановые» тесты Министерство предлагает сдавать за счет физических и юридических лиц.

Общественные обсуждения предложенных изменений продлятся до 21 декабря.

Фото: pravda.com_.ua

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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