Внимание! В Одессе – воздушная тревога! (ОБНОВЛЕНО: отбой)

В Одессе объявлена воздушная тревога: население призывают немедленно уйти в укрытие.
Напоминаем:
- длинный сигнал сирены до 1 минуты – ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА.
- Короткий сигнал сирены до 5-10 секунд – ОТБОЙ воздушной тревоги.
В случае сигнала воздушной тревоги от любого официального канала информации немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию. Возьмите документы, продукты, воду и теплые вещи.
ОБНОВЛЕНО:
По состоянию на 10:58 угроза воздушного нападения миновала. Отбой воздушной тревоги.
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