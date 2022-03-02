Внимание! В Одессе – воздушная тревога! (ОБНОВЛЕНО: отбой)

Сегодня, в 5 утра, личный состав Одесского гарнизона полиции был поднят по тревоге. Это связано с началом проведения отработки по лицам, которые негативно влияют на оперативное состояние в регионе, сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области. Во время сбора начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин объявил, что с сегодняшнего дня и до особого

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