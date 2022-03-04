Внимание! Питьевая вода в Одессе безопасна

«Инфоксводоканал» призывает не верить ложной информации и не поддаваться панике. Несколько тысяч специалистов «Инфоксводоканала» работают в условиях военного состояния в усиленном режиме 24 на 7. Мы обеспечиваем город питьевой водой, которая очищается на австрийском оборудовании и отвечает всем нормам. Также проводится круглосуточный лабораторный контроль по более чем 50 показателям.

Сформирован достаточный запас реагентов на длительное время, к тому же постоянно пополняется. Наши работники выполняют свою работу при любых обстоятельствах, чтобы в каждом доме всегда была чистая вода. Ведь сегодня это очень важно для всех нас.

Мы искренне благодарим каждого потребителя за поддержку.

Мирного неба и покоя нашей Украине и Одессе!

Цей матеріал також доступний українською