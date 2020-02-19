Внимание: отключение воды в г.Одесса 20 февраля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения работ по замене задвижки диаметром 600 мм по адресу ул.Семена Палия, 99а 20 февраля 2020 года с 09:00 до 24:00 будет прекращена подача воды.
Так, водоснабжение отключат следующим потребителям города и области:
- ул.Крымская, 56-70,
- Семена Палия, 84-96,
- Академика Заболотного, 35-55,
- Марсельская, 33-37,
- 40 лет Обороны Одессы, 8,
- Десантный бульвар, 1-3, 2-18.
- – с.Крыжановка 1-3.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
Фото: belnovosti
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!