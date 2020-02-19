Внимание: отключение воды в г.Одесса 20 февраля 2020 года

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Отключение воды в Одессе 17-18 февраля Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по замене аварийного участка водопровода диаметром 600 мм по адресу ул. Атамана Чепиги, 53. ПОДРОБНЕЕ

Тарифы в Одессе: вода подорожала, а тепло будет дешевле О перерасчетах коммунальных тарифов в Украине говорят уже несколько месяцев. При чем как в сторону увеличения, так и уменьшения. “Одесская жизнь” решила подытожить, что известно об изменениях на сегодняшний день. Итак, какие изменения ждут одесситов в коммунальных тарифах? ПОДРОБНЕЕ