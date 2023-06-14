Внимание, аварийное отключение воды в части ж/м «Слободка» г. Одесса 15 июня 2023!

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 15 июня 2023 года с 09:00 до 24:00 будет прекращена подача воды.
Отключение воды будет по следующим адресам:
- ж/м “Слободка”,
- ул. Грушевского,
- ул. Агрономическая,
- ул. Хуторская.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).