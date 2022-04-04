ВМС Украины нанесли огневое поражение российскому фрегату

Как сообщают украинские СМИ, один из российских фрегатов проекта 11356Р «Буревестник» получил вчера, 3 апреля, серьезное повреждение в результате атаки украинских ВМС.

Об этом говорится в публикации издания «Думская», которое сослалось на собственные источники в Военно-морских силах ВСУ.

При этом обстоятельства, и каким оружием было поражено судно российских агрессоров, не уточняется.

Издание отмечает, что поврежденным оказался, скорее всего, фрегат «Адмирал Эссен». Ему «прилетело» в борт.

Это судно не один раз выпускало ракеты по украинским городам, включая Одессу.

Напомним, что вчера и сегодня крылатыми ракетами с российских кораблей были повреждены объекты критической инфраструктуры в Одессе.