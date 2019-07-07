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Новости Одессы и Одесской области

Власти работают днем и ночью для возвращения украинских моряков домой – Зеленский

Власти работают днем и ночью для возвращения украинских моряков домой – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его команда делают все необходимое для освобождения украинских военных моряков, которых удерживают в плену в Российской Федерации.

Об этом он сказал во время участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины и проведения военных учений “Си Бриз-2019”, передает агентство «Интерфакс-Украина».

Президент поздравил украинских моряков и отметил их вклад в защиту территориальной целостности страны.

Глава государства вручил  военным морякам медали и своим указом присвоил 36 отдельной бригаде  Командования морской пехоты ВМС почетное имя контр-адмирала Михаила Белинского.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что ВМС должны быть сильными и современно оснащенными, и на пути их укрепления Украина ощущает значительную поддержку международных партнеров.

Он призвал почтить минутой молчания память двух погибших морских пехотинцев-медиков в результате обстрела 1 июля санитарного автомобиля возле Водяного в Донецкой области.

Напомним, в ноябре прошлого года в Керченском проливе были задержаны три украинских корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Все захваченные российским флотом моряки официально признали себя военнопленными.

 

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