Влада невідкладно має прийти на допомогу українським медіа, – НСЖУ

У співпраці із майже 100 редакціями напрацьовано Програму антикризової підтримки онлайн та друкованих ЗМІ, яка передбачає податкові, економічні та організаційні заходи. При цьому в НСЖУ наголошують, що варіанти антикризової підтримки ЗМІ та журналістів не просто напрацьовуються, а вже реалізовуються у різноманітних країнах – Литві, Канаді, Бельгії, Італії. В Україні ж досі не вирішене навіть питання з дозволом на роботу точок роздрібного продажу преси.

Як вказують у Спілці журналістів, 82% українських редакцій зіткнулися з економічними труднощами, зокрема, втратою рекламодавців. Медіа змушені згортати реалізацію нових проектів, скорочувати обсяги виробництва або припиняти діяльність на час карантину. Почалися звільнення співробітників ЗМІ, зменшення заробітних плат та поширеною є практика масових неоплачуваних відпусток.

НСЖУ пропонує невідкладно зменшити навантаження на фонд оплати праці редакцій ЗМІ. Зокрема, скасувати чи знизити удвічі ЄСВ; скасувати податок на доходи фізичних осіб для офіційно працевлаштованих працівників друкованих та онлайн-медіа; передбачити дотації на заробітну плату працівників редакції протягом карантину або відшкодування 40% фонду заробітної плати; запровадити податкові канікули для друкованих медіа до кінця 2020 року. Крім цього, пропонується встановити інші податкові пільги і продовжити їх після карантину.

Варіантами економічної підтримки можуть бути «державне» чи «регіональне замовлення» у друкованих та онлайн ЗМІ з важливою інформацією щодо карантину та подолання епідемії в Україні чи замовлення спецвипусків, які оплачує Уряд; розміщення офіційної інформації за рекламними тарифами. Така програма уже активно реалізується у прибалтійських країнах, зокрема у Литві.

Крім цього, НСЖУ наголошує на необхідності підтримати місцеві газети, які нещодавно були роздержавлені, перебачивши для них фінансову допомогу в розмірі 100 тис. грн., а також надавши пільгові кредити.

Варіантами підтримки можуть бути і зниження вартості передплати чи компенсація поштових тарифів на доставку преси.

Серед організаційних заходів – дозвіл працювати газетним кіоскам у період карантину, дозвіл на реалізацію газет в аптеках та заходи для розширення реалізації газет у супермаркетах.

Критична ситуація на медіаринку, пов’язана з економічною кризою, прямим чином впливає на інформаційну безпеку держави і потребує негайного реагування з боку влади, – зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Українські друковані та онлайн-медіа опинилися перед загрозою закриття. Якщо це станеться, кількість альтернативних джерел інформації, якими користуються українці, різко зменшиться. Політики та влада мають невідкладно прийти на допомогу українським медіа!



Напрацьовану Програму антикризової підтримки друкованих і онлайн ЗМІ НСЖУ спрямовує до Президента, Кабінету Міністрів та керівників фракцій парламенту і профільних парламентських комітетів.

Источник: сайт НСЖУ

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