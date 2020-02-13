Виступатимуть музиканти з 10-ти областей: в Одесі відбудеться фестиваль-конкурс джазу

З 20 по 22 лютого 2020 року в Одеській дитячій музичній школі №1 відбудеться II Всеукраїнський відкритий джазовий фестиваль-конкурс «BLACK AND WHITE MUSIC».

Про це повідомляє пресслужба Департаменту культури та туризму Одеської міської ради.

Заявки на участь у конкурсі подали представники 10-ти областей України. У складі журі будуть відомі музиканти і педагоги.

У рамках фестивалю-конкурсу провідні джазові виконавці – тріо Олексія Пєтухова, Вадим Бессараб, Суботін-бенд – представлять концертну програму, а члени журі проведуть майстер-класи.

Проведення фестивалю-конкурсу «BLACK AND WHITE MUSIC» направлено на відкриття нових імен серед юних музикантів у такому вигляді музичного мистецтва, як джаз.

Програма фестивалю:

20 лютого

10:00 – урочисте відкриття фестивалю-конкурсу

10:30 – конкурсне прослуховування

13.00 – екскурсійна програма

14:00 – конкурсне прослуховування

17:00 – концерт Вадима Бесараба, Максима Кондратьєва і Андрія Гончарова

18:00 – концерт дуету Литовченко

21 лютого

10:00 – конкурсне прослуховування

13.00 – екскурсійна програма

14:00 – конкурсне прослуховування

17:00 – концерт Тріо Пєтухова, Суботін-бенд

22 лютого

10:00 – проведення майстер-класів: М. Євпак, А. Примакова, Р. Степанян, А. Шевченко, О. Пєтухов

15:00 – нагородження переможців та гала-концерт

Урочисте відкриття фестивалю-конкурсу «BLACK AND WHITE MUSIC» відбудеться у Великій залі КПНЗ «Дитяча музична школа №1 м.Одеси» за адресою: вул. Маяковського, 4/1.

Фото: astoperahouse

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!