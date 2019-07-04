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Новости Одессы и Одесской области

Виртуоз Любомир Мельник подарит Одессе эксклюзивное сольное выступление

По многочисленным просьбам зрителей! Концерт несравненного маэстро, виртуоза, самого быстрого пианиста Планеты, – Любомира Мельника!

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Одесский Национальный театр Оперы и Балета – станет самым большим зрительным залом, на сцене которого, артист выступит впервые за историю творческого пути.

После успешных гастролей в честь 70-летия, Любомир Мельник подарит Одессе эксклюзивное сольное выступление. За минувший год артист дал в Украине 23 концерта и несколько десятков за рубежом.

Новатор, пианист и композитор украинского происхождения, является пионером Continuous Piano Music. В начале 1970-х произвел значительное влияние на минимализм, исследуя новые горизонты современной музыки. Разработал собственный, новый уникальный язык игры на фортепиано:воспроизведение непрерывного потока звука.Увидеть и услышать его выступление – это новое открытие опыта и разума. Стремясь открыть новые способы составления музыки в непрерывном режиме – артист показывает свою любовь и преданность инструменту.

Пианист обладает огромным творческим наследием: автор более 100 музыкальных композиций, дискография – более 20 изданных альбомов. Его талант признают музыканты, мировые СМИ. Показав миру видеоклип на песню Кристины Соловий, свидетельство того, что музыка не имеет границ.

Музыкант известен как один из самых быстрых пианистов планеты, и более 30 лет назад установил одновременно два рекорда Книги Гиннесса. В начале 80-х маэстро разработал уникальную технику игры сверхбыстрых арпеджио под названием «непрерывная музыка», применяя ее в своих музыкальных шедеврах. Поскольку мало кто может передать манеру его игры, артист выступает сам, демонстрируя магическое владения инструментом.

Виртуоз способен воспроизводить 19,5 нот в секунду каждой рукой. Мелодизм его музыки не в изменении нот, а в наложении и взаимодействия обертонов, которые возникают из целых нотных лавин. Непрерывные полотна звука предают его музыке легкость восприятия.

Заказать билеты можно на сайте: odessa.kontramarka.ua

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Пресс-релиз
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