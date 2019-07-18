Виновника смертельного ДТП на 6 ст.Фонтана приговорили к пяти годам тюрьмы

Приморский районный суд Одессы вынес приговор в отношении водителя, сбившего пешеходов на Фонтанской дороге осенью 2018 года. В результате резонансной аварии погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Приморского райсуда.

«Судья постановил признать обвиняемого виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок три года», – говорится в сообщении пресс-службы.

На судебном заседании мужчина 1991 года рождения полностью признал свою вину.

Напомним, резонансное ДТП произошло 8 сентября 2018 года. Автомобиль BMW на огромной скорости выехал на перекресток 6-й станции Фонтана на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Skoda и въехал в группу пешеходов. Стоявшие на тротуаре женщина и мужчина от полученных травм погибли. Еще пять человек пострадали.