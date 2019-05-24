Виновника ДТП, из-за которого в канун выборов погиб нацгвардец, будут судить

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего водителя Opel, который допустил ДТП, в результате которого погиб Нацгвардеец.

Напомним, 30 марта на проспекте Добровольского угол Кишиневской столкнулись две машины Opel Omega на еврономерах сильно спешил и на большой скорости проехал на желтый сигнал светофора. В результате, он столкнулся с микроавтобусом Mercedes и вылетел на тротуар. Там находился наряд Нацгвардейцев, который в связи с выборами заступил на патрулирование. от удара один нацгвардеец погиб, двое получили серьезные травмы, на их жизни борются медики.