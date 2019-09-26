Вимагав три тисячі доларів: в Одесі чоловік тримав у заручниках двох жінок, серед них вагітна

Зловмисник погрожував жінкам фізичною розправою.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

До Суворовського відділу поліції звернувся житель району і повідомив, що знайомий у стані сп’яніння силоміць утримує в квартирі його вагітну дружину та свою співмешканку. Зловмисник погрожував жінкам фізичною розправою та вимагав 3 тисячі доларів за визволення. Адреси порушника та заручниць чоловік не знав.

Аби виманити зловмисника з квартири, заявник, за порадою поліцейських, домовився передати гроші на вулиці. На зустріч з підозрюваним чоловік прийшов у супроводі правоохоронців. Правопорушника затримали та доставили до територіального відділу поліції.

Як виявилося заручниці – давні подруги, а підозрюваний – співмешканець однієї з них. Напередодні він зателефонував приятельці своєї жінки та пригрозив, що розправиться зі співмешканкою, якщо подруга не привезе 3 тисячі доларів. Знаючи, що знайома частенько потерпала від насилля з боку чоловіка, молода жінка кинулася врегульовувати конфлікт.

Щойно потерпіла переступила поріг чужої квартири, зловмисник зачинив двері та почав вимагати гроші, погрожуючи розправою і своїй співмешканці, і її вагітній подрузі, і навіть ненародженій дитині. Серйозність своїх намірів чоловік підкріпляв розмахуванням перед жінками телескопічною палицею та ножем (їх після затримання було вилучено поліцейськими). А коли з’ясувалося, що грошей немає, наказав знайомій подзвонити своєму чоловікові.

Наразі підозрюваний затриманий в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Дії чоловіка кваліфіковані за ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу. За незаконне позбавлення волі та вимагання йому загрожує до семи років ув’язнення.

Слідство триває.

Детальніше про випадок зі слів однієї із заручниць тут:

Фото: Лютеранство