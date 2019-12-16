fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Вилково, Ізмаїл та Рені: у мережі з’явились фото узбережжя Чорного моря на заході з висоти в кілька кілометрів

Вилково, Ізмаїл та Рені: у мережі з’явились фото узбережжя Чорного моря на заході з висоти в кілька кілометрів

Політ над Чорним морем уздовж узбережжя Румунії та України – незабутнє видовище, особливо на тлі надзвичайно красивого заходу сонця.

Фото з дивовижного польоту опублікував Одесский Курьер.

Один одного змінюють спочатку мис Каліакра і містечко Дуранкулак ще в Болгарії. Потім – румунські порти Мангалія і Констанца, після яких видно грандіозну дельту Дунаю. Більша її частина з Георгіївським і Сулінським гирлами знаходиться в Румунії, але по Кілійському гирлу проходить кордон з Україною. І тут, на півдні Одеської області, можна побачити найкрасивішу частину дунайської дельти – озера, що простягнулися від Вилкове в самому гирлі до Рені та Галаца, минаючи Кілію та Ізмаїл.

Фантастичні фото півдня Одеської області
Фантастичні фото півдня Одеської області
Фантастичні фото півдня Одеської області
Фантастичні фото півдня Одеської області
Фантастичні фото півдня Одеської області
Фантастичні фото півдня Одеської області
Фантастичні фото півдня Одеської області

Фото: Одеський кур’єр

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить