Вилково, Ізмаїл та Рені: у мережі з’явились фото узбережжя Чорного моря на заході з висоти в кілька кілометрів

Фото з дивовижного польоту опублікував Одесский Курьер.

Один одного змінюють спочатку мис Каліакра і містечко Дуранкулак ще в Болгарії. Потім – румунські порти Мангалія і Констанца, після яких видно грандіозну дельту Дунаю. Більша її частина з Георгіївським і Сулінським гирлами знаходиться в Румунії, але по Кілійському гирлу проходить кордон з Україною. І тут, на півдні Одеської області, можна побачити найкрасивішу частину дунайської дельти – озера, що простягнулися від Вилкове в самому гирлі до Рені та Галаца, минаючи Кілію та Ізмаїл.

Фантастичні фото півдня Одеської області Фантастичні фото півдня Одеської області Фантастичні фото півдня Одеської області

Фантастичні фото півдня Одеської області Фантастичні фото півдня Одеської області Фантастичні фото півдня Одеської області Фантастичні фото півдня Одеської області

Фото: Одеський кур’єр

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