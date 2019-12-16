Вилково, Ізмаїл та Рені: у мережі з’явились фото узбережжя Чорного моря на заході з висоти в кілька кілометрів

Політ над Чорним морем уздовж узбережжя Румунії та України – незабутнє видовище, особливо на тлі надзвичайно красивого заходу сонця.
Фото з дивовижного польоту опублікував Одесский Курьер.
Один одного змінюють спочатку мис Каліакра і містечко Дуранкулак ще в Болгарії. Потім – румунські порти Мангалія і Констанца, після яких видно грандіозну дельту Дунаю. Більша її частина з Георгіївським і Сулінським гирлами знаходиться в Румунії, але по Кілійському гирлу проходить кордон з Україною. І тут, на півдні Одеської області, можна побачити найкрасивішу частину дунайської дельти – озера, що простягнулися від Вилкове в самому гирлі до Рені та Галаца, минаючи Кілію та Ізмаїл.
Фото: Одеський кур’єр
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!