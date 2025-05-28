Нидерланды 26 мая отправили Украине последнюю партию истребителей F-16. В общей сложности Амстердам передал украинским Воздушным силам 24 таких самолета, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства страны.

Отмечается, что истребители уже вылетели из авиабазы «Фолькель» в Бельгию, где будут готовиться к передаче Украине.

«Это ностальгический момент, ведь F-16 десятилетиями были центральной частью нашей авиации. Но теперь, когда мы переходим на F-35, я не могу представить лучшего назначения для этих самолетов, чем Украина. Из-за ежедневных российских авиаударов F-16 имеют жизненно важное значение для украинцев. Они помогают держать российскую агрессию на расстоянии – и для нас также», — заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

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В ночь на 28 мая противник применил 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, управляемую авиационную ракету Х-59/69, а также атаковал 88-ю ударными БпЛА.



По данным Воздушных сил, обезврежен 71 вражеский «шахед»: 34 — сбиты огневыми средствами поражения, 37 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях.

О ситуациии на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 216 боестолкновений. Самые интенсивные бои шли на Покровском направлении, где наши защитники остановили 65 штурма.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Дружбы, Дилиевки, Курдюмовки и Торецка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новополь, Зеленое Поле и в направлении Шевченко.

На Ореховском направлении оккупанты 11 раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки, Степное и в направлениях Новоандреевки и Новоданиловки.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении, где наши защитники остановили 32 штурма врага.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек.

Также украинские воины обезвредили: